Polri Periksa Saksi Ahli dalam Kasus Muhammad Kece

Selasa, 24 Agustus 2021 | 20:19 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Polri terus mengusut kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan youtuber Muhammad Kece. Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa pelapor hingga saksi ahli.

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli, di antaranya ahli IT, ahli bahasa Indonesia, dan ahli hukum agama,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Selasa (24/8/2021).

Dikatakan, keterangan pelapor, saksi ahli dan barang bukti itu kemudian dijadikan alat bukti, sehingga penyidik memutuskan menaikkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan.

BACA JUGA Polisi Cari Keberadaan Muhammad Kece

“Saksi ahli, pelapor sendiri, tentu barang bukti seperti screen shoot ataupun video yang beredar tersebut. Nah, itu dijadikan alat buktinya. Kemudian pemeriksaan saksi ahli di mana kita minimal harus menemukan dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP,” katanya.

“Ada keterangan saksi, keterangan saksi itu bisa kita ambil dari keterangan pelapor, dan tentunya ada keterangan ahli dan petunjuk. Petunjuk itu bisa kita mendapatkan dari barang bukti yang telah di-posting oleh yang bersangkutan,” imbuh Ramadhan.

Ramadhan menyampaikan penyidik saat ini masih mencari Muhammad Kece alias MK. “Sekali lagi ya, kami sampaikan bahwa penyidik Polri masih melakukan pencarian terhadap keberadaan yang bersangkutan, saudara MK,” katanya.

BACA JUGA MUI Minta Polri Segera Tangkap Muhammad Kece

Menurut Ramadhan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menurunkan 20 video Muhammad Kece yang diduga memiliki muatan penodaan agama. Selain itu, video itu juga dianggap menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

“Video berpotensi kegaduhan, memecah belah, maka dilakukan analisa, dilakukan verifikasi untuk dilakukan take down, yang melakukan take down itu kewenangannya di Kemkominfo. Jadi, Kemkominfo mengajukan kepada pihak Youtube,” ucap Ramadhan.

“Dari 400 video yang telah diposting saudara MK, sudah 20 video yang diblokir atau di-take down. Jadi tidak ada pembiaran. Polisi dan Kemkominfo terus berproses melakukan hal ini,” demikian Ramadhan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com