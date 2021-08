Jalur Puncak Ramai Lancar, Penyekatan Masih Dilakukan

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 08:42 WIB

Oleh : Vento Saudale / BW

Bogor, Beritasatu.com - Lalu lintas (lalin) kendaraan dari Jakarta mengarah Puncak, Bogor, terpantau ramai lancar pada akhir pekan, Sabtu (28/8/2021). Polres Bogor akan memberlakukan sistem satu arah (one way) secara situasional.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Pranata menuturkan, pada Sabtu pagi ini, lalu lintas di jalur Puncak terpantau ramai lancar.

"Memang ada kenaikan volume kendaraan dibanding pekan lalu. Karena sejumlah rumah makan, tempat wisata sudah beroperasi," kata Dicky.

Kata dia, Polres Bogor akan memberlakukan sistem satu arah secara situasional, dengan melihat peningkatan volume kendaraan.

"Sabtu pagi belum berlakukan one way, nanti kita lihat bila ada peningkatan volume kendaraan akan diberlakukan one way secara bergantian (naik-turun)," paparnya.

Polisi masih melakukan penyekatan guna memeriksa negatif antigen atau sertifikat vaksin di tiga titik jalur Puncak.

Kata dia, antrean kendaraan hanya tampak di beberapa titik penyekatan. Hal itu lantaran petugas masih melakukan pemeriksaan surat negatif antigen atau sertifikat vaksin penumpang yang melintas di jalur Puncak.

"Pada PPKM level 3, masih ada pembatasan aktivitas penumpang yang membawa kendaraan wajib menunjukkan bukti vaksin atau surat negatif antigen," tambahnya.

Sebelumnya, dalam dua akhir pekan pemberlakukan PPKM level 4, lalu lintas di Jalur Puncak, Bogor sepi. Mobilitas kendaraan turun lebih dari lebih dari 50%.

KBO Lantas Polres Bogor Ketut Laswarjana menuturkan, selama awal PPMK diberlakukan, terjadi penurunan tajam mobilitas kendaraan di Jalur Puncak, Bogor.

"Sudah tiga akhir pekan, Jalur Puncak cenderung sepi. Penurunan mobilitas kendaraan lebih dari 50%," papar.

Kata dia, penurunan volume kendaran lantaran di beberapa wilayah aglomerasi Jabodetabek diberlakukan penyekatan. Sehingga, kendaraan yang menuju Puncak tersaring dengan sendirinya.

