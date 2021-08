Lusa, Pemkot Bekasi Mulai Gelar Pembelajaran Tatap Muka SMP/MTS

Senin, 30 Agustus 2021 | 20:07 WIB

Oleh : Mikael Niman / CAR

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memulai pembelajaran tatap muka (PTM) jenjang SMP atau sederajat pada Rabu (1/9/2021). Kapasitas maksimal murid per kelas, yakni 50%.

“Satuan pendidikan SMP/MTS dapat dilaksanakan mulai 1 September 2021 dengan kapasitas maksimal 50% murid per kelas,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Inayatullah, Senin (30/8/2021).

Selain itu, menurut Inayatullah, tempat duduk antarsiswa berjarak 1,5 meter, maksimal 18 peserta didik per rombongan belajar dan diutamakan untuk yang sudah divaksinasi usia 12-17 tahun.

BACA JUGA Dukung PTM, Puan Minta Sekolah Lakukan Evaluasi

Sementara itu, di jenjang SD/MI dan kesetaraan (Paket A, B, dan C) dapat dilaksanakan mulai Senin (6/9/2021), dengan maksimal 50% murid per kelas dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 murid per rombongan pelajar.

Satuan pendidikan TK/PAUD akan dilaksanakan mulai Senin, 20 September 2021 dengan maksimal 33% per kelas dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per rombongan belajar.

“Kegiatan belajar mengajar PTM terbatas dilaksanakan Senin-Jumat mulai pukul 07.00-12.00 WIB,” tuturnya.

Inayatullah menegaskan orangtua atau wali murid wajib diantar jemput anak didik ke sekolah. “Jadi, saat pulang sekolah anak didik tak berkumpul-kumpul di satu tempat melainkan kembali ke rumah masing-masing. Pengawasan ini, juga akan melibatkan personel Satpol PP hingga TNI dan Polri,” tegasnya.

BACA JUGA Pembelajaran Tatap Muka untuk SMA/SMK di Banten Tunggu Arahan Gubernur

Oleh karena itu, menurut Inayatullah, kepala sekolah yang melaksanakan PTM terbatas harus berkoordinasi dengan camat, lurah, kepala puskesmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas setempat. “Kepala sekolah wajib membentuk tim satuan tugas gugus Covid-19 sekolah,” imbuhnya.

Pemkot Bekasi dapat memberhentikan kegiatan PTM terbatas jika ditemukan kasus konfirmasi Covid-19 di sekolah. “Pemberhentian sementara dilakukan paling singkat tiga hari dan dilaksanakan belajar daring kembali di sekolah tersebut,” pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com