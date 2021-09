Polda Metro Jaya Tegaskan Bakal Terus Perangi Narkoba Khususnya di Kalangan Artis

Sabtu, 4 September 2021 | 16:22 WIB

Oleh : Chairul Fikri / FFS

Tangerang, Beritasatu.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengapresiasi penangkapan dan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika kepada artis dan komedian Reza Pardede atau yang akrab disapa Coki Pardede. Hal ini sejalan dengan komitmen pihak Kepolisian perang terhadap peredaran gelap narkoba khususnya di kalangan artis.

"Kami mengapresiasi langkah teman-teman di Polres Metro Tangerang Kota yang juga menyatakan perang terhadap narkoba. Dan kami akan terus dan sudah komitmen kami perang dengan narkoba. Say no to drugs. Kami perang terus karena ini merusak generasi muda, apalagi di kalangan artis. Kami akan kembangkan terus," kata Yusri dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkoba komedian Coki Pardede yang digelar di Mapolres Metro Tangerang Kota, Sabtu (4/9/2021).

BACA JUGA Jadi Tersangka, Coki Pardede Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

Ditambahkan Yusri penangkapan Coki berikut kurir dan bandar yang menyuplai narkobanya merupakan langkah awal pihak kepolisian untuk mengungkap bandar besar peredaran narkotika khususnya yang menyasar publik figur seperti Coki. Kepolisian akan terus dilakukan mengusut kasus ini untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba, meski di tengah masa pandemi Covid-19 yang dianggapnya makin bertambah banyak penggunanya.

"Kami masih mendalami terus siapa lagi pemasok di atasnya. Ini baru satu tingkatan Saudara RA sebagai pemasoknya, nanti kita dalami apakah ada pemasok yang lebih tinggi di atasnya, karena biasanya mereka berantai. Kami tidak segan, di masa Covid-19 bukan berarti tim kami berhenti, tidak," katanya.

BACA JUGA Polisi Tangkap Bandar Penyuplai Sabu ke Coki Pardede

Yusri dalam kesempatan ini menegaskan pihaknya akan terus mendalami pemasok besar narkotika yang ada di Indonesia. Hal ini lantaran peredaran gelap narkoba merusak generasi muda Indonesia.

"Pak Kapolda Metro Jaya bersama seluruh jajaran Polda Metro Jaya akan terus berkomitmen perang terhadap narkoba. Karena ini merusak generasi muda apalagi ini di kalangan artis. Dan untuk sementara tiga orang yang kita ungkap ini kami telah tetapkan sebagai tersangka dan akan kami proses dan kami persangkakan di Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 junto Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancamannya 6 tahun," tegasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com