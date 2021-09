Vaksinasi di Depok Capai 33%

Sabtu, 4 September 2021 | 19:46 WIB

Oleh : BW

Depok, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat telah melakukan vaksinasi Covid-19 sebanyak 537.091 orang atau 33% dari total 1.613.557 orang yang menjadi sasaran vaksin.

"Jumlah angka tersebut untuk capaian vaksinasi Covid-19 hingga 2 September 2021 untuk vaksinasi dosis pertama," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangannya, Sabtu (4/9/2021).

Untuk vaksinasi dosis kedua sebanyak 349.978 orang (21,68%) dan vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan sebanyak 6.103 orang (0,38%).

Untuk mempercepat vaksinasi, Pemkot Depok melakukan Gebyar Vaksin Massal di 11 kecamatan pada 1-5 September 2021 di kantor kecamatan menggunakan vaksin Pfizer. Target per hari 600 sampai 1.000 dosis per hari per kecamatan.

"Mekanisme pendaftaran vaksinasi ini melalui kampung siaga tangguh jaya (KSTJ) di setiap RW," katanya.

Hasil penyelenggaraan vaksinasi sampai dengan hari kedua terdapat 22.619 orang yang terdaftar, dan yang mendapat layanan vaskinasi sebanyak 21.476 orang (94,95%), yang tunda vaksinasi 1/143 orang (5,05%).

Penundaan dikarenakan memiliki kontra indikasi untuk tidak dilakukan vaksinasi, di antaranya usia di bawah 12 tahun, memiliki komorbid, Kondisi sedang sakit serta belum tiga bulan sejak terkonfirmasi Covid-19.

Cakupan vaksinasi tertinggi pada Kecamatan Cimanggis dengan total sasaran yang mendaftar 2.710 orang, dan yang mendapat layanan vaksinasi sebanyak 2.580 orang (95,20%).

Untuk jenis vaksin yang digunakan yaitu Sinopharm, Sinovac, Moderna, Astrazeneca, dan Pfizer.

Sumber: ANTARA