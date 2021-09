PPKM Level 3 Berakhir, Begini Kondisi Pandemi Covid-19 di Jakarta

Senin, 6 September 2021 | 18:06 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di Jakarta akan berakhir hari ini, Senin, 6 September 2021. Data-data kasus Covid-19 dan tingkat keterisian Rumah Sakit rujukan Covid-19 menunjukkan perkembangan yang baik.

Bahkan, positivity rate di Jakarta sudah berada di bawah angka ideal sesuai standar yang ditetapkan WHO, yakn 3,9 persen. Hal ini berarti kasus Covid-19 semakin terkendali.

Kasus aktif Covid-19 pung terus mengalami penurunan secara konsisten sejak 16 Juli lalu, sementara angka tingkat kesembuhan terus meningkat, angka kematian terus menurun dan tingkat keterisian rumah sakit juga terus menurun.

Berikuti ini rangkuman Beritasatu.com soal data-data perkembangan Covid-19 selama sepekan penerapan PPKM Level 3:

1. Kasus Aktif Covid-19

Hingga saat ini kasus aktif Covid-19 turun menjadi 5.585 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.765 orang yang dirawat dan 3.820 orang yang melakukan isolasi mandiri. Jumlah ini berkurang sebanyak 2.168 kasus dibandingkan pada seminggu lalu, 30 Agustus 2021. Pada saat itu, jumlah kasus aktifnya berada di angka 7.753 kasus dengan rincian sebanyak 2.256 orang yang dirawat dan 5.497 orang yang melakukan isolasi mandiri.

Sejak 12 Agustus lalu, kasus aktifnya sudah turun di bawah angka 10.000 kasus. Kasus aktif di bawah angka 10.000 kasus terakhir kali terjadi pada 22 Mei lalu atau 2,5 bulan lalu.

Jumlah kasus aktif saat ini turun tajam sebanyak 107.553 atau turun 16 kali lipat dibandingkan puncak kasus aktif di Ibu Kota yang terjadi pada 16 Juli 2021 lalu. Pada saat itu, jumlah kasus aktif mencapai angka 113.138 kasus dengan perincian 88.295 pasien Covid-19 yang menjalani isolasi dan sebanyak 24.843 pasien Covid-19 yang dirawat.

2. Angka Kematian

Rata-rata kematian akibat Covid-19 di Jakarta dalam sepekan pelaksanaan PPKM level 3 sebanyak 13 orang dalam sehari. Total kasus yang meninggal akibat Covid dalam sepekan ini (30 Agustus-5 Septmeber) sebanyak 90 orang. Angka kematian ini mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya, 23-29 Agustus di mana rata-rata kematian pada saat itu sebanyak 11 orang dalam sehari dan total yang meninggal akibat Covid-19 sebanyak 79 orang.

Pada pekan sebelumnya lagi, 16-22 Agustus di mana rata-rata kematian pada saat itu sebanyak 22 orang dalam sehari dan total yang meninggal akibat Covid-19 sebanyak 151 orang. Lalu, pada 9-15 Agustus 2021, sebanyak 36 orang yang meninggal akibat Covid-19 dalam sehari. Total orang yang meninggal akibat Covid-19 pada pekan tersebut sebnayak 252 orang.

Hingga saat ini, jumlah total pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 13.342 orang dengan tingkat kematian 1,6 persen dari total jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jakarta sebanyak 852.692 kasus. Tingkat kematian di Jakarta jauh dibandingkan tingkat kematian secara nasional secara nasional yakni sebesar 3,3 persen.

3. Kasus Positif Covid-19 Harian

Kasus positif harian Covid-19 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dalam sepekan terakhir, 30 Agustus-5 September, total penambahan kasus positif harian sebanyak 2.849 kasus. Artinya, rata-rata penambahan kasus harian sebanyak 407 kasus. Penambahan ini turun sebanyak 1.063 kasus dibandingkan penambahan pada pekan sebelumnya, 23-29 Agustus, yakni sebanyak 3.912 kasus atau rata-rata penambahan kasus positif dalam sehari sebanyak 559 kasus

Pada pekan 16-22 Agustus, total penambahan kasus positif sebanyak 5.489 kasus atau rata-rata penambahan kasus positif dalam sehari sebanyak 784 kasus. Lalu, pada 9-15 Agustus, yakni sebanyak 8.943 kasus atau rata-rata penambahan kasus positif dalam sehari sebanyak 1.278 kasus.

Dari data-data tersebut menunjukkan kasus penambahan kasus positif harus terus mengalami penurunan. Penambahan kasus positif harian tertinggi terjadi pada 12 Juli, yakni sebanyak 14.619 dalam sehari.

4. Positivity Rate

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta telah mampu menekan positivity rate atau persentase kasus positifnya pada angka ideal yang ditetapkan WHO, yakni 5 persen atau di bawahnya. Meskipun terjadi sejumlah pelonggaran aktivitas selama sepekan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3, namun positivity rate di Jakarta sudah berada di angka 3,9 persen. Penerapan PPKM level 3 berakhir hari ini, Senin (6/9/2021).

Hal ini berarti kasus Covid-19 di Ibu Kota semakin terkendali. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif semua pihak di mana pemerintah masif melakukan 3T (testing, tracing dan treatment) dan masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Termasuk vaksinasi Covid-19 yang gencar dilakukan di DKI Jakarta. Namun, Gubernur Anies tetap minta masyarakat tidak boleh lengah dan wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dalam sepekan terakhir, 30 Agustus hingga 5 September, positivity rate di Jakarta berada di angka 3,9 persen di mana total jumlah kasus positif Covid-19 harian sebanyak 2.567 kasus dan jumlah yang dites PCR sebanyak 65.824 orang. Pada pekan sebelumnya, 23-29 Agustus, positivity rate berada di angka 5 persen di mana total jumlah kasus positif Covid-19 harian sebanyak 5.489 kasus dan jumlah yang dites PCR sebanyak 78.467 orang.

Pada pekan sebelumnya lagi, 16-22 Agustus, positivity rate berada di angka 6,7 persen dengan total jumlah kasus positif Covid-19 harian sebanyak 5.489 kasus dan jumlah yang dites PCR sebanyak 82.313 orang. Sementara pada 9-15 Agustus, positivity rate berada di angka 8,3 persen di mana total jumlah kasus positif Covid-19 harian pada pekan ini sebanyak 8.943 kasus dan jumlah yang dites PCR sebanyak 107.535.

Sedangkan persentase kasus positif secara total di Jakarta sebesar 14,6 persen. Total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 547.199. per sejuta penduduk. Target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Target ini sudah dilampaui oleh Pemprov DKI Jakarta, dan dalam sepekan terakhir telah dilakukan tes PCR 7 kali lipat dari standar WHO.

Di saat puncak gelombang kedua, tingkat positivitas di Jakarta pernah mencapai 48 persen. Artinya, dari 2 orang yang dites di Jakarta, salah satunya Covid-19. Ini tingkat positivitas yang amat tinggi bagi Jakarta, tidak pernah terjadi sebelumnya kecuali di masa awal pandemi saat jumlah tes masih sangat sedikit. Namun, saat ini, tingkat positivitas sudah berada di bawah ambang batas ideal, yaitu di bawah angka 5 persen, harus dipertahankan dan terus diupayakan agar semakin turun.

Hingga saat ini, jumlah kasus aktif sebanyak 5.585 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 852.692 kasus.

5. Angka Kesembuhan

Angka kesembuhan dari Covid-19 di Jakarta dalam sepekan terakhir, 30 Agustus-5 September bertambah sebanyak 4.927 orang atau rata-rata pasien Covid-19 yang sembuh dalam sehari sebanyak 704 orang. Sejak awal Agustus 2021 lalu, pertambahan angka kesembuhan harian mulai melandai di Jakarta seirigin dengan jumlah kasus-kasus Covid-19 dan BOR RS rujukan Covid-19 yang terus menurun di Jakarta.

Pada pekan 23-29 Agustus bertambah sebanyak 4.611 orang atau rata-rata pasien Covid-19 yang sembuh dalam sehari sebanyak 659 orang. Lalu, pada 16-22 Agustus, jumlah yang sembuh sebanyak 6.463 orang atau rata-rata yang sembuh dari Covid-19 dalam sehari sebanyak orang 923 orang dan pada 9-15 Agustus, jumlah pasien Covid-19 yang sembuh saat itu sebanyak 9.677 orang atau rata-rata 1.382 orang per hari.

Secara total, jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan telah sembuh sebanyak 833.765 dengan tingkat kesembuhan 97,8 persen.

6. BOR RS Rujukan Covid-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tingkat keterisian atau bed occupancy rate (BOR) tempat tidur isolasi di 140 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 telah turun menjadi 15 persen. Begitu juga, kata Riza, BOR ICU yang terus berkurang menjadi 27 persen dalam sepekan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

“BOR tempat tidur isolasi turun menjadi 15 persen, ICU turun 27 persen,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/9/2021).

Penurunan BOR tempat tidur isolasi dan ICU di RS rujukan Covid-19, kata Riza, tidak terlepas dari jumlah kasus Covid-19 yang sudah semakin terkendali. Hal ini terlihat jelas dari positivity rate dalam sepekan ini sudah berada di angka 3,9 persen atau di bawah angka standar ideal WHO 5 persen.

“Protokol kesehatan tetap kita jaga dan selalu siap, sekalipun kondisinya terus menurun dengan fasilitas RS, lab, ICU, kita tingkatkan,” tandas dia.

Untuk BOR tempat tidur isolasi, mengalami penurunan 2 persen dibandingkan pada satu pekan sebelumnya, yakni 29 Agustus lalu di mana BOR tempat tidur isolasi saat itu berada di angka 17 persen atau terpakai 1.489 bed dari kapasitas 8.745 bed. Jika kapasitasnya tidak berubah, maka jumlah tempat tidur isolasi yang terpakai saat ini sebanyak 1.311 bed.

Angka BOR tempat tidur isolasi memang terus mengalami penurunan secara konsisten sejak puncaknya pada 21 Juni hingga 15 Juli 2021 lalu di mana BOR-nya berada di atas angka 90 persen. Puncak tertinggi terjadi pada 28 Juni lalu dengan angka BOR 94 persen di mana sebanyak 9.787 pasien Covid-19 menempati tempat tidur isolasi dari kapasitas 10.448 bed.

Sementara BOR tempat tidur ICU saat ini juga mengalami penurunan dibandingkan BOR pada 29 Agutus lalu. Saat itu, BOR tempat tidur ICU berada di angka 30 persen di mana kapasitas tempat tidur ICUnya sebanyak 1.468 bed dan yang dipakai oleh pasien Covid-19 sebanyak 440 bed. Untuk saat ini, BOR ICU sudah turun di angka 27 persen atau turun 3 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Jika kapasitas tempat tidur ICU tidak berkurang atau dikurangi, maka jumlah tempat ICU yang dipakai pasien Covid-19 sebanyak 396 bed.

BOR ICU ini juga terus menurun sejak masa puncaknya, 28 Juni hingga 21 Juli 2021 di mana pada masa itu BOR tempat tidur ICU berada di atas angka 90 persen.

Puncak tertinggi BOR tempat tidur ICU terjadi pada 14 Juli dengan total pasien ICU sebanyak 1.446 dan kapasitas tempat tidur ICU saat itu sebanyak 1.523 bed.

“Penurunan BOR tempat tidur isolasi dan ICU ini pertanda baik kerja sama semua pihak untuk mengendalikan Covid-19 di Jakarta,” pungkas Riza.

