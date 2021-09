Kasus Aktif Covid-19 di DKI Terus Menurun, Positivity Rate 3,2%

Selasa, 7 September 2021 | 12:48 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus Covid-19 di Jakarta makin terkendali dalam sepekan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Hal ini terbukti dari kasus aktif Covid-19 dan positivity rate yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan data hingga 6 September, jumlah kasus aktif Covid-19 sebanyak 5.061 kasus dan positivity rate 3,2%.

“Jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 524 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 5.061, baik yang masih dirawat atau yang menjalani isolasi,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Dari jumlah 5.061 kasus, sebanyak 1.644 orang yang dirawat dan 3.417 orang yang menjalani isolasi mandiri. Jumlah ini berkurang 524 dari kasus aktif sehari sebelumnya yang berada di angka 5.585 kasus dengan perincian sebanyak 1.765 orang yang dirawat dan 3.820 orang yang melakukan isolasi mandiri.

BACA JUGA Jumlah Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kemayoran Terus Berkurang

Kalau dibandingkan pada pekan lalu, 30 Agustus, jumlah kasus aktif saat ini berkurang sebanyak 2.602 kasus. Pada pekan lalu, jumlah kasus aktifnya berada di angka 7.753 kasus dengan perincian sebanyak 2.256 orang yang dirawat dan 5.497 orang yang melakukan isolasi mandiri.

Jumlah kasus aktif saat ini turun tajam sebanyak 108.077 dibandingkan puncak kasus aktif di Ibu Kota yang terjadi pada 16 Juli 2021 lalu. Pada saat itu, jumlah kasus aktif mencapai angka 113.138 kasus dengan perincian 88.295 pasien Covid-19 menjalani isolasi dan 24.843 pasien yang dirawat.

Sementara itu, positivity rate selama sepekan terakhir di Jakarta, kata Dwi sudah berada di angka 3,2%. Angka ini sudah makin turun dari standar ambang batas ideal positivity rate yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5%.

BACA JUGA Ayobantu Salurkan Donasi untuk Petugas Pemakaman Covid-19

“Untuk positivity rate sepekan terakhir di Jakarta sebesar 3,2%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 14,5%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%,” ungkap Dwi.

Dalam sepekan terakhir, jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 2.765 kasus dari 86.391 orang dites PCR. Jumlah tes PCR ini pun sudah melampaui standar yang ditetapkan WHO untuk Jakarta, yakni minimum 10.645 orang dites per minggu. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan 8 kali lipat tes PCR dari standar minimun yang ditetapkan WHO.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com