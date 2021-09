PTM Terbatas di SMPN 7 Kota Bekasi, 1 Kelas Per Hari

Selasa, 7 September 2021 | 14:32 WIB

Oleh : Mikael Niman / JAS

Bekasi, Beritasatu.com – SMPN 7 Kota Bekasi menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dengan membagi murid Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu hari penuh.

“Semua murid Kelas VII mengikuti pembelajaran tatap muka hari kemarin. Lalu, hari ini untuk semua murid Kelas VIII dan besok untuk murid Kelas IX,” kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPN 7 Kota Bekasi, Madhadi, Selasa (7/9/2021).

Sekolah yang berlokasi di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan membagi dua sesi PTM terbatas yakni sesi pertama pukul 08.00-10.00 WIB dan sesi kedua pukul 10.00-12.00 WIB.

Misalkan, kelas VII A, VII B dan VII C telah melaksanakan PTM terbatas Senin, 6 September 2021. Lalu, hari ini PTM terbatas diikuti semua murid Kelas VIII A, B, dan C. Besok, giliran Kelas IX A, B, dan C. PTM terbatas diselenggarakan Senin hingga Jumat.

Murid yang tidak mengikuti PTM terbatas di sekolah, tetap akan mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring di rumah.

“Masing-masing sesi pembelajaran tatap muka diikuti 50% jumlah murid per kelas atau maksimal 20 murid per kelas,” tuturnya.

Kegiatan PTM terbatas ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dan memakai masker selama di lingkungan sekolah.

“Kami melaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan yang paling penting, tenaga pengajar sudah divaksin,” imbuhnya.

Sumber: BeritaSatu.com