Pemkot Bekasi Terbitkan Surat Edaran Perpanjangan PPKM Level 3

Selasa, 7 September 2021 | 20:20 WIB

Oleh : Mikael Niman / CAR

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Selasa (7/9/2021). SE Nomor: 443.1/1378/SET.COVID-19 ini dibuat dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

“Diharapkan, dengan adanya pedoman ini seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi dapat mematuhi dalam beraktivitas sehari-hari sehingga tidak terjadi pelanggaran dan pandemi Covid-19 segera berlalu,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam SE tersebut.

Beberapa aktivitas masyarakat yang perlu dilakukan pengetatan PPKM di Kota Bekasi dilakukan mulai 7-13 September 2021 antara lain, pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah dan atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring di rumah.

Jenjang pendidikan SD Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), SMP Luar Biasa, SMA Luar Biasa, dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB) maksimal 62%-100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas. Jenjang PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas. “Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% work from home (WFH),” imbuh Rahmat.

Sumber: BeritaSatu.com