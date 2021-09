Pakar: Over Kapasitas Penyebab Banyaknya Jumlah Korban Kebakaran Lapas Tangerang

Rabu, 8 September 2021 | 11:48 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / JAS

Tangerang, Beritasatu.com - Pakar kriminologi Leopold Sudaryono mengatakan, over kapasitas merupakan penyebab utama banyaknya korban meninggal dunia maupun luka-luka dalam insiden kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, dini hari tadi.

Berdasarkan catatan, sebanyak 41 orang meninggal dunia, delapan orang luka berat dan 72 orang mengalami luka ringan. Sementara, delapan orang rawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang, dan sembilan dirawat di klinik sekitar lapas.

"Iya, jadi blok C2 itu over kapasitas dan penjaranya sendiri kapasitas hanya 600 orang kelas I. Sementara penghuninya saat ini sampai 2.072, jadi over kapasitasnya 245%, jauh sekali. Sehingga sebab utama karena over kapasitas," ujar Leopold kepada Beritasatu.com, Rabu (8/9/2021).

Kemudian, kata Leopold, ada turunannya. Pertama kemampuan pihak lapas dalam memastikan jaringan listrik aman, tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, karena jumlah yang padat, warga binaan sering kali mengadakan alat pemanas sendiri di dalam sel atau paling tidak di blok. Semisal penggunaan ketel listrik, bahkan ada dua sendok yang dialiri listrik dipakai menjadi alat pemanas.

"Ini di beberapa tempat sering menyebabkan korsleting. Kalau siang hari itu lebih mudah terdeteksi karena blok tidak terkunci. Nah kalau kejadiannya jam 01.50 pagi, itu kamar dan blok dalam kondisi terkunci dan petugas pun mungkin satu petugas menjaga beberapa blok. Jadi pada saat kebakaran itu diketahui kondisinya sudah terlambat untuk bisa bereaksi dan bisa dievakuasi. Jadi turunan dari over crowding itu pengamanan fasilitas listrik yang buruk, kemudian kecepatan daya tanggap untuk melakukan evakuasi juga terbatas," ungkapnya.

Pengamanan Lemah

Leopold menyampaikan, pengamanan di Lapas Tangerang juga sangat lemah. Setiap sif, hanya ada sekitar dua sampai tiga petugas keamanan yang bertugas di dalam.

"Pengamanannya iya (lemah). Kalau Lapas Tangerang, satu petugas bisa mengawasi dua blok kalau malam. Pengamanan ada 21 dibagi empat berarti ada lima orang. Lima itu biasanya tiga di depan, jadi paling hanya ada dua orang untuk mengawasi seluruh blok. Jadi satu petugas bisa dua blok," katanya.

"Satu sif itu hanya ada lima orang, dua di pintu depan, satu komandan, berarti hanya dua orang yang di dalam untuk menjaga 2.000 orang. Itu sebabnya, kalau kejadian malam hari sulit karena petugas administrasi juga pulang," tambahnya.

Menyoal berapa layaknya jumlah petugas yang berjaga, Leopold menyebutkan, menurut standar internasional satu petugas berbanding enam hingga 10 warga binaan.

"Kalau standar internasional itu satu banding enam atau satu banding 10. Jadi misalnya napinya 2.000, ya normalnya paling tidak 200 petugas," tandasnya.

Diketahui, si jago merah menghanguskan Blok Chandiri Nengga 2 (C2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, sekitar pukul 01.45 WIB, dini hari tadi. Api diduga berasal dari korsleting atau hubungan arus pendek listrik.

Sumber: BeritaSatu.com