Positivity Rate di Jakarta 2,4%, Anies-Riza: Jangan Lengah, Tetap Disiplin

Rabu, 8 September 2021 | 20:27 WIB

Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Positivitiy rate atau persentase kasus positif Covid-19 di Jakarta terus menurun secara drastis sehingga dalam sepekan terakhir berada di angka 2,4%. Angka ini sudah semakin menjauh dari batas ideal positivity rate yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yakni 5%. Dengan angka 2,4% berarti kasus Covid-19 sudah semakin terkendali.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ahmad Riza Patria kompak meminta masyarakat Jakarta atau yang beraktivitas di Jakarta tidak lengah dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Kita semua pasti sudah bosan dengan situasi pandemi ini. Namun, ikhtiar tetap harus kita lakukan dengan tetap menjaga diri, meski kasus Covid-19 di Jakarta sudah semakin turun,” ujar Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Anies kemudian mengajak warga untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19 untuk tercapainya herd immunity di Ibu Kota. Salah satu fungsi vaksin, kata dia, mengurangi tingkat keterparahan jika terpapar Covid-19.

“Yang belum vaksin, yuk vaksin. Ajak semua teman, kerabat, dan saudara-saudara untuk ikut vaksinasi. Dan meski sudah divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap waspada dan jangan lengah. Kita pasti bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya,” imbuh Anies.

Di tempat terpisah, Wagub Riza meminta masyarakat juga tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan bertanggung jawab meskipun ada pelandaian kasus Covid-19 di Jakarta. Pasalnya, kasus Covid-19 di Jakarta berpotensi meningkat lagi seiring dengan pelonggaran sejumlah aktivitas dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

“Sekalipun ada pelonggaran, kami minta seluruh masyarakat untuk lebih disiplin lagi. Dengan adanya beberapa bidang unit usaha berkegiatan, maka potensi orang yang keluar rumah bertambah, potensi interaksi meningkat dan itu bisa menyebabkan potensi penularan Covid-19 bertambah. Untuk itu kita belajar dari tahun lalu, kita pernah naik turun, dan tahun ini naik lagi. Jangan sampai Covid-19 naik lagi. Untuk itu kita minta semua disiplin secara bersama-sama,” imbuh Riza.

Dalam sepekan terakhir, jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 2.344 kasus dari 97.653 orang dites PCR. Jumlah tes PCR ini pun sudah melampaui standar yang ditetapkan WHO untuk Jakarta, yakni minimum 10.645 orang dites per minggu. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan 9 kali lipat tes PCR dari standar minimun yang ditetapkan WHO.

Hari ini, kasus aktif Covid-19 juga turun sebanyak 256 kasus, sehingga jumlah total kasus aktif sampai saat ini sebanyak 4.513 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 853.599 kasus. Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 835.700 dengan tingkat kesembuhan 97,9%, dan total 13.386 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,3%.

Sementara itu, sebanyak 9.973.798 orang telah disuntik vaksinasi Covid-19 dosis 1 di Jakarta dan dosis 2 sebanyak 6.478.196 orang.

Sumber: BeritaSatu.com