Wagub Riza Bantah Surat Anies ke Bloomberg Terkait Permintaan Dana

Senin, 4 Oktober 2021 | 21:57 WIB

Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Founder Bloomberg Philanthropies, Michael R Bloomberg terkait dengan permintaan dana. Apalagi, kata Riza, dikaitkan dengan tuduhan dana politik Anies untuk Pemilu 2024.

“Enggak ada, enggak ada permintaan dana di sini (surat Anies),” ujar Wagub Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/10/2021).

Riza mengatakan surat tersebut dibuat dalam konteks kolaborasi untuk melindungi dan mencegah warga dari dampak buruk konsumsi tembakau terhadap kesehatan. Menurut Riza, surat tersebut justru menunjukkan komitmen Gubernur Anies untuk memastikan warga Jakarta sehat termasuk sehat dari rokok dan tembakau.

“Itu artinya Pak Anies, kami Pemprov punya komitmen yang tinggi untuk kesehatan warga seperti yang kita tahu rokok dapat mengakibatkan menurunnya kesehatan. Jadi sekali lagi merokok itu kan tidak sehat, kami meminta warga Jakarta untuk dapat hidup sehat, hidup bersih hindari konsumsi yang dapat mengakibatkan menurunnya atau mengakibatkan kesehatan itu menurun,” terang Riza.

Selain itu, kata Riza, surat tersebut menujukkan komitmen Pemprov DKI untuk tetap menjadi anggota Kemitraan Kota Sehat (The Partnership for Healthy Cities) bersama 54 kota lainnya di dunia. DKI Jakarta telah bergabung dengan The Partnership for Healthy Cities tahun 2017 dan hal tersebut berkat dukungan dari Bloomberg Philanthropies.

“Ini justru komitmen kita sebagai kota kolaborasi ingin memastikan Jakarta bergabung dengan kota-kota dunia lainnya menjadi 54 kota yang sehat,” tandas Riza.

Sebelumnya, Riza membenarkan bahwa Gubernur Anies Baswedan mengirimkan surat ke Founder Bloomberg Philanthropies, Michael R Bloomberg pada 4 Juli 2019. Menurut Riza, surat tersebut dalam konteks upaya kolaborasi untuk melindungi warga dari paparan asap rokok.

