Anies Laporkan Kasus Covid-19 Terkendali ke Jokowi, Begini Faktanya

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 14:56 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa pandemi Covid-19 di Jakarta telah terkendali. Hal ini disampaikan Anies saat bertemu Jokowi pada Kamis, 7 Oktober yang lalu di Istana. Lalu, bagaimana sebenarnya fakta-fakta kasus Covid-19 yang disebut Anies terkendali di Jakarta?

Sejak puncak gelombang kedua pandemi Covid-19 pada Juli 2021 lalu, kasus Covid-19 mengalami penurunan secara signifikan. Data-data kasus Covid-19, kematian akibat Covid-19 dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 menunjukkan perkembangan yang baik. Bahkan, positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 di Jakarta sudah berada di angka 0,8%, jauh di bawah ambang batas ideal yang ditetapkan WHO, yakni 5%.

Berikut ini data-data kasus Covid-19 di Jakarta yang menunjukkan pandeminya terkendali:

1. Kasus aktif Covid-19

Berdasarkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kasus aktif Covid-19 di Jakarta per 8 Oktober tersisa 1.642, baik yang dirawat di 140 rumah sakit rujukan Covid-19 maupun yang menjalani isolasi mandiri. Dari jumlah 1.642 kasus tersebut, sebanyak 436 orang yang dirawat dan 1.206 orang yang menjalani isolasi mandiri. Kasus aktif ini hanya 0,2% dari total kasus positif Covid-19 di Jakarta yang sudah mencapai angka 858.921.

Jumlah kasus aktif saat ini turun tajam sebanyak 111.496 atau turun hampir 68 kali lipat dibandingkan puncak kasus aktif di Ibu Kota yang terjadi pada 16 Juli 2021 lalu. Pada saat itu, jumlah kasus aktif mencapai angka 113.138 kasus dengan perincian 88.295 pasien Covid-19 yang menjalani isolasi dan sebanyak 24.843 pasien Covid-19 yang dirawat.

2. Angka kematian

Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Jakarta juga sangat rendah dengan tingkat kematian 1,6% dan total yang meninggal saat ini sebanyak 13.541 orang. Bahkan dalam sepekan terakhir akhir, pasien Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 17 orang atau rata-rata dalam sehari yang meninggal sekitar 2 atau 3 orang.

Pada 4 Oktober dan 8 Oktober, justru tidak ada pasien Covid-19 yang meninggal dunia dan 7 Oktober yang meninggal akibat Covid-19 hanya 1 orang. Situasi ini berbeda dengan kondisi pada pertengahan Juli 2021 lalu, di mana pasien Covid-19 yang meninggal dunia mencapai angka 200-an orang dalam sehari. Puncaknya terjadi pada 18 Juli sebanyak 201 yang meninggal akibat Covid-19, kemudian 19 Juli sebanyak 242, dan 20 Juli sebanyak 265 orang yang meninggal dunia.

Berikut ini adalah angka kematian Covid-19 sepekan terakhir:

2 Oktober: 5

3 Oktober: 5

4 Oktober: 0

5 Oktober: 4

6 Oktober: 2

7 Oktober: 1

8 Oktober: 0

3. Kasus positif Covid-19 Harian

Kasus positif harian Covid-19 mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir, meskipun kenaikannya tidak signifikan. Dalam sepekan terakhir, total penambahan kasus positif harian sebanyak 1.005 kasus. Artinya, rata-rata penambahan kasus harian sebanyak 143 kasus. Penambahan ini naik sebanyak 20 kasus dibandingkan penambahan pada pekan sebelumnya, 25 September-1 Oktober, di mana pada saat itu total penambahan kasus positif harian sebanyak 985 kasus atau rata-rata penambahan kasus harian sebanyak 140 kasus.

Sementara itu, pada pekan sebelumnya lagi, 18-24 September, jumlah penambahan kasus positif harian sebanyak 1.125 kasus atau rata-rata penambahan kasus positif dalam sehari sebanyak 160 kasus. Penambahan kasus positif harian tertinggi terjadi pada 12 Juli, yakni sebanyak 14.619 dalam sehari.

BACA JUGA Malaysia Akan Beli 150.000 Dosis Pil Covid Merck

Berikut ini adalah kasus positif Covid-19 sepekan terakhir:

2 Oktober: 155

3 Oktober: 127

4 Oktober: 149

5 Oktober: 72

6 Oktober: 203

7 Oktober: 149

8 Oktober: 150

4. Positivity rate

Positivity rate atau persentase kasus positifnya di Jakarta dalam sepekan terakhir sudah berada di angka 0,8%. Angka ini sudah menjauh dari ambang batas ideal angka positivity rate yang ditetapkan WHO, yakni 5%. Hal ini berarti kasus Covid-19 di Jakarta makin terkendali.

Padahal, dalam sepekan terakhir, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tes PCR sebanyak 122.084 orang. Dari jumlah ini, sebanyak 976 orang dinyatakan positif Covid-19 dan 121.108 orang dinyatakan negatif Covid-19. Jumlah tes PCR ini sudah melampaui standar minimun yang ditetapkan WHO, yakni 10.645 orang dites PCR per minggu di Jakarta. Hal ini berarti, jumlah tes PCR di Jakarta sudah 12 kali lipat dari standar WHO.

BACA JUGA Kasus Kematian Akibat Covid di Brasil Tembus 600.000

Di saat puncak gelombang kedua, positif Covid-19 di Jakarta pernah mencapai angka 48%. Artinya, dari 2 orang yang dites di Jakarta, salah satunya positif Covid-19 atau dari 100 orang yang dites PCR di Jakarta, maka terdapat 48 orang yang positif Covid-19. Sementara dengan angka positivity rate 0,8% seperti saat ini, maka dari 100 orang yang dites PCR, hanya 1 orang yang positif.

5. Angka kesembuhan

Tingkat kesembuhan di Jakarta juga sangat tinggi, mencapai angka 98,2%. Artinya, hinga saat ini, sebanyak 843.738 pasien Covid-19 dinyatakan sembuh dari total kasus positif Covid-19 858.921 kasus. Dalam sepekan terakhir, jumlah pasien Covid-19 yang sembuh sebanyak 1.023 atau rata-rata 146 pasien Covid-19 yang sembuh dalam sehari.

Berikut ini adalah jumlah pasien Covid-19 yang sembuh dalam sepekan terakhir:

2 Oktober: 127

3 Oktober: 87

4 Oktober: 162

5 Oktober: 148

6 Oktober: 175

7 Oktober: 115

8 Oktober: 209

BACA JUGA Presiden Jokowi Apresiasi Penanganan Covid-19 di Bali

6. Tingkat Keterisian Rumah Sakit Covid-19

Tingkat keterisian atau BOR tempat tidur isolasi dan ICU di 140 Rumah Sakit rujukan Covid-19 berada terus menunjukkan tren yang menurun. Berdasarkan data yang disebutkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, per 8 Oktober, dari 5.562 tempat tidur isolasi, terpakai hanya 416 bed atau BOR-nya 7%. Sementara BOR tempat tidur ICU berada di angka 19% atau 170 bed terpakai dari total 949 tempat tidur ICU.

BOR tempat tidur isolasi memang terus mengalami penurunan secara konsisten sejak puncaknya pada 21 Juni hingga 15 Juli 2021 lalu di mana BOR-nya berada di atas angka 90%. Puncak tertinggi terjadi pada 28 Juni lalu dengan angka BOR 94% di mana terpakai 9.787 tempat tidur isolasi dari kapasitas 10.448 bed.

Sementara itu, BOR ICU juga terus menurun sejak masa puncaknya, 28 Juni hingga 21 Juli 2021 di mana pada masa itu BOR tempat tidur ICU berada di atas angka 90%. Puncak tertinggi BOR tempat tidur ICU terjadi pada 14 Juli di mana angka BORnya 95% di mana terpakai 1.446 bed dari kapasitas 1.523 bed.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com