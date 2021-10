DKI Catat 100 Kasus Baru Positif Covid-19, Pemprov Minta Warga Tetap Disiplin Terapkan Prokes

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 21:16 WIB

Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan pihaknya melakukan tes PCR terhadap 17.794 orang hari ini, Sabtu (9/10/2021). Dari tes PCR tersebut, terdapat 100 kasus baru positif Covid-19 dan 17.694 negatif Covid-19.

“Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 20.221 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 17.794 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 100 positif dan 17.694 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 27.767 orang dites, dengan hasil 24 positif dan 27.743 negatif,” ujar Dwi di Jakarta, Sabtu (9/10/2021).

Pemprov DKI, kata Dwi meminta peran serta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar terus mengendalikan pandemi Covid-19. Pemprov DKI, tutur dia, tentunya akan terus mengambil langkah-langkah pengendalian dengan melakukan testing, tracing dan treatmen atau 3T dan vaksinasi Covid-19.

“Mengingat, vaksinasi Covid-19 saat ini hanya mengurangi dampak keterpaparan, masih terdapat kemungkinan tertular dan menularkan virus Covid-19 jika longgar terhadap protokol kesehatan dalam keseharian. Hal ini terlihat dari kasus positif yang masih fluktuatif. Butuh kerja bersama untuk memutus rantai penularan ini,” imbuh dia.

Jika merujuk pada situs corona.jakarta.go.id, kasus baru Covid-19 hari ini sebenarnya berkurang dibandingkan kasus baru sehari sebelumnya yang berjumlah 150 kasus.

Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus baru positif Covid-19 tertinggi terjadi pada 6 Oktober sebanyak 203 kasus. Dalam sepekan ini, total jumlah kasus baru positif Covid-19 di Jakarta sebanyak 950 kasus atau rata-rata kasus baru dalam sehari sebanyak 135 kasus.

Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

"Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 121.433 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 605.642 per sejuta penduduk," terangnya.

Sementara jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 14 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 1.656 (orang yang masih dirawat/ isolasi).

Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 859.021 kasus. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 843.822 dengan tingkat kesembuhan 98,2%, dan total 13.543 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 0,8%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 13,3%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Berikut ini adalah kasus positif Covid-19 sepekan terakhir:

3 Oktober: 127

4 Oktober: 149

5 Oktober: 72

6 Oktober: 203

7 Oktober: 149

8 Oktober: 150

9 Oktober: 100

Total kasus baru: 950 kasus

Sumber: BeritaSatu.com