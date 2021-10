Begini Cara Pesan Unit Rumah DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa

Rabu, 13 Oktober 2021 | 13:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Tidak semua calon pembeli unit Menara Samawa di Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, lolos seleksi. Pihak pengelola apartemen yang dulu dikenal dengan sebutan Klapa Village Rumah DP 0 Rupiah, menyeleksi sangat ketat terhadap calon pembeli.

Berbagai persyaratan meski dipenuhi oleh calon pembeli. “Seperti calon pembeli harus mendaftar melalui aplikasi Samawa DP 0 di Playstore,” kata Ria, salah satu pegawai marketing, Rabu (13/10/2021).

Selain itu, kata dia, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi antara lain, pemesan memiliki KTP dan Kartu Keluarga DKI Jakarta, belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat, tidak sedang menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, maksimal penghasilan suami istri Rp 14,8 juta per bulan, memiliki surat nikah bagi yang sudah menikah, nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta memenuhi persyaratan kredit perbankan (BI checking).

Selanjutnya, calon pembeli diverifikasi berkas data pemohon, penilaian pemenuhan persyaratan dan kebutuhan hunian, penilaian kemampuan keuangan untuk pembiayaan dan menunggu verifikasi lolos untuk penetapan penerima manfaat.

Saat ini, yang tersedia hanya tipe studio dengan luas 21 meter persegi. Sedangkan, tipe dua tempat tidur dengan luas 22,55 meter persegi, sudah terjual habis.

Kredit pemilikan rumah (KPR) Bank DKI dengan tenor 10 tahun Rp 1,9 juta per bulan. Lalu, pilihan jangka waktu cicilan selama 13 tahun, 15 tahun, 18 tahun. Bagi calon pembeli memilih jangka waktu cicilan selama 20 tahun Rp 1,2 juta per bulan.

Selain itu, ada tambahan biaya iuran pengelolaan lingkungan (IPL) apartemen Rp 9.900 per meter persegi per bulan. Misalkan, pembeli mengambil tipe studio dengan 21 meter persegi. Total biaya IPL Rp 207.900 per bulan, yang dibayarkan bersamaan biaya cicilan per bulan.

Calon pembeli juga juga diseleksi berdasarkan aset kepemilikan kendaraan bermotor. Pengelola apartemen tidak meloloskan calon pembeli dengan aset kendaraan bermotor di atas Rp 200 juta.

Jadi, tidak semua calon pembeli yang memesan unit di Menara Samawa akan lolos verifikasi dan mendapat undangan melalui email yang dikirim saat melakukan pendaftaran.

Undangan melalui email ini sebagai penegasan kembali calon pembeli untuk mengkonfirmasi pembelian unit dipilih kepada bagian marketing Menara Samawa DP 0 Rupiah.

