Diiziinkan kembali, Pesepeda Mulai Ramai Lintasi Jalur Sudirman-Thamrin

Jakarta, Beritasatu.com - Jalur Sudirman-Thamrin mulai ramai kembali dilintasi oleh para pesepeda yang ingin berolahraga atau bike to sport, Sabtu (16/10/2021) pagi.

"Dari jam 06.00 WIB lumayan rame, kemarin masih sepi," ujar Shaifudin salah satu petugas yang berjaga di sekitar Jalan Sudirman, Sabtu (16/10/2021).

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com pada pukul 09.13 WIB, jalur sepeda Sudirman-Thamrin masih ramai dilalui pesepeda. Mengingat, mulai hari ini (16/10/2021) Polda Metro Jaya mengizinkan kembali bike to sport melintas di jalur Sudirman-Thamrin.

Selain itu, pesepeda juga mematuhi aturan yang berlaku, yaitu melewati pukul 09.00 WIB harus melintas di jalur sepeda yang telah disediakan.

"Ya kalau saya liat sih sekarang mereka patuh lewat jalur yang disediakan. Tapi kalau ada yang enggak, ada yang lewat jalur mobil mereka diingatkan" kata Shaifudin.

Sementara itu, Fikri salah satu pesepeda mengatakan, setuju dengan diberlakukannya lagi bike to sport melintas di jalur Sudirman-Thamrin. Mengingat, jalur sepeda sudah disediakan dan lebih aman untuk pesepeda yang melintas.

"Ya setuju sih, jauh lebih aman juga dari segi safety sudah disesuaikan infrastruktur kenapa ngga dipake," ujar Fikri saat ditemui Beritasatu.com, Sabtu (16/10/2021).

Pada saat pesepeda yang ingin berolahraga atau bike to sport tidak boleh melintas di jalur Sudirman-Thamrin, semenjak itu mereka berolahraga di area Gelora Bung Karno (GBK) atau ke daerah Pulomas.

"Tetap bersepeda, tapi nyari ke jalur lain, kita ke belakang ya, terus juga jadi ke Pulomas kalau teman-teman yang lain ke Bintaro," sambung Fikri.

Dengan diberlakuknnya kembali bike to work di jalur Sudirman-Thamrin, pesepeda berharap infrastruktur diperluas serta meningkatkan awarness untuk masyarakat luas bahwa jalan milik bersama dan saling berbagi.

"Harapannya sih infrastruktur diperluas, jalur-jalur pesepeda gak perlu ada sampe marka-marka jalan gede gini tapi atleast disediain kalau ini jalur pesepeda. Terus juga lebih meningkatkan awarness untuk masyarakat luas sih, ya jalan itu sebenarnya sharing gak cuman buat sepeda, atau gak cuma motor tapi saling berbagi," kata Fikri.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengizinkan pesepeda yang ingin berolahraga atau bike to sport melintasi Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, dan Jalan Rasuna Said. Izin untuk bike to sport akan diberlakukan mulai Sabtu (16/10/2021) pada jam-jam tertentu.

