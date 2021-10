Tekan Laju Covid-19, Wali Kota Sebut Kota Tangerang Masuk PPKM Level 1

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 14:35 WIB

Oleh : Chairul Fikri / LES

Tangerang, Beritasatu.com – Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyebutkan, Kota Tangerang kini mulai masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 karena telah berhasil menekan angka peningkatan Covid-19 dengan angka positivity rate mencapai 1,10 persen dan pasien rawat inap di rumah sakit di angka 0,18 persen serta kasus kematian berada pada angka 0,04 persen.

Hal itu diungkapkan Arief saat dihubungi media, Sabtu (30/10/2021).

"Kota Tangerang masuk level 1 penyebaran Covid-19 berdasarkan assessment (penilaian) Kementerian Kesehatan yang keluar tanggal 26 Oktober 2021 kemarin. Semoga hasil ini bisa dipertahankan terutama untuk tracing atau rasio kontak eratnya," ungkap Arief.

Arief menambahkan, keberhasilan kotanya keluar dari PPKM Level 2 tak lepas dari gencarnya dinas kesehatan dan seluruh OPD yang ada di Kota Tangerang untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 yang terjadi di Kota Tangerang.

"Kalau dari update Dinas Kesehatan,penyebaran Covid-19 di Kota Tangerang per tanggal 28 Oktober 2021 tercatat untuk kasus aktif ada 30 orang, yang sembuh 29.845 orang dan angka kematian 492 orang. Lalu untuk program 3T kita yakni tracing dengan positivity rate testing kita ada di angka 0,16 persen, rasio kontak erat konfirmasi per minggu 14,78 dan treatment BOR per minggu 2,26. Ini yang membuat kita sekarang bisa masuk PPKM Level 1 dan ini yang akan kita terus upayakan bertahan kedepannya," lanjut Arief.

Arief menjelaskan, indikator yang menyebabkan penurunan level status PPKM di Kota Tangerang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya mulai tingginya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, makin banyaknya orang yang divaksinasi baik melalui sentra vaksinasi dan gerai yang dibuka di berbagai tempat.

"Capaian vaksin dosis pertama sudah 89,4 persen dan dosis kedua sudah 63,4 persen. Kita terus optimalkan kegiatan vaksinasi apalagi PTM tingkat SD sudah berjalan dan wali murid harus vaksin jika anaknya ingin belajar tatap muka sebagai syarat," terangnya.

Namun demikian, Arief juga tak hentinya mengingatkan bahwa keberhasilan pencapaian ini harus juga dibarengi dengan kesadaran untuk tidak abai melaksanakan protokol kesehatan.

"Kasus Covid-19 memang terus turun, tapi masyarakat jangan sampai lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Tetap jaga prokes dan ikuti aturan yang ada. Itu yang terus kita himbau dan suarakan dimasyarakat. Ini penting untuk kehidupan kita kedepannya. Kalau memang kondisi ini terus berlangsung, kita kedepan bisa memasuki masa pola kehidupan new normal dan bisa beraktifitas seperti sedia kala," imbau Wali Kota.

Sumber: BeritaSatu.com