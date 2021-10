PPKM Level 2 Berakhir Besok, Begini Kondisi Covid-19 di Jakarta

Minggu, 31 Oktober 2021 | 15:14 WIB

Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 sudah hampir 2 pekan. PPKM level 2 ini diterapkan sejak 19 Oktober hingga besok, 1 November 2021. Meskipun banyak pelonggaran kegiatan selama PPKM level 2, kondisi pandemi Covid-19 di Jakarta saat ini justru makin membaik. Pelonggaran aktivitas ini berlaku mulai dari kapasitas hingga waktu operasionalnya. Bahkan transportasi publik sudah menerapkan kapasitas penuh atau 100% penumpang atau pelanggan.

Hal ini terlihat dari sejumlah indikator kasus-kasus Covid-19 yang semakin menurun bahkan kasus aktif Covid-19 sudah berada di bawah angka 1.000 kasus, meskipun testing dan tracing kasus Covid-19 terus meningkat vaksinasi terus meningkat, meskipun berjalan lambat dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas secara umum masih baik.

Berikut ini adalah kondisi kasus Covid-19, vaksinasi dan kepatuhan prokes di Jakarta jelang berakhirnya pelaksanaan PPKM level 2.

BACA JUGA Kasus Covid-19 Pertama Baru Saja Muncul di Negara Ini

1. Kasus aktif Covid-19

Hingga 30 Oktober, kasus aktif Covid-19 di Jakarta tersisa sebanyak 924 kasus atau turun sebanyak 48 kasus dari sehari sebelumnya. Dari jumlah ini, sebanyak 264 orang masih dirawat di rumah sakit dan 660 orang yang masih menjalani isolasi mandiri. Terakhir kali kasus aktif Jakarta di bawah 1.000 kasus yakni pada 5 April 2020 sebanyak 964 kasus aktif.

Jumlah kasus aktif saat ini turun tajam sebanyak 112.214 atau turun hampir 122 kali lipat dibandingkan puncak kasus aktif di Ibu Kota yang terjadi pada 16 Juli 2021 lalu. Pada saat itu, jumlah kasus aktif mencapai angka 113.138 kasus dengan perincian 88.295 pasien Covid-19 yang menjalani isolasi dan sebanyak 24.843 pasien Covid-19 yang dirawat.

Jumlah kasus aktif saat ini sangat kecil dibandingkan total kasus positif Covid-19 di Jakarta yang sudah mencapai angka 861.427 kasus atau hanya 0,1%. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR. Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 846.942 dengan tingkat kesembuhan 98,3%, dan total 13.561 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%

BACA JUGA Kotawaringin Timur Bebas dari Penderita Covid-19

2. Positivity rate

Positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 di Jakarta secara konsisten terus mengalami penurunan hingga saat ini sudah berada di angka 0,4%. Angka ini terus menjauh dari ambang batal ideal positivity rate yang ditetapkan oleh WHO, yakni 5%. Dengan angka positivity rate 0,4%, maka pandemi Covid-19 bisa disebutkan makin terkendali di DKI Jakarta.

Angka ini berarti jika 100 orang dilakukan tes PCR hari ini, maka hanya 1 orang yang didiagnosis positif Covid-19 dan sisanya, 99 orang dinyatakan negatif Covid-19. DKI Jakarta, pernah berada pada angka positivity rate 48%, yakni pada pertengahan Juni 2021. Saat itu merupakan puncak gelombang kedua pandemi Covid-19. Jika positivity rate-nya 48%, maka dari 100 orang yang dites PCR, 48 orang dinyatakan positif Covid-19 dan sisanya negatif Covid-19.

3. Testing dan tracing terus meningkat

Kasus aktif Covid-19 dan positivity rate mengalami penurunan di tengah langkah Pemprov DKI Jakarta gencar melakukan testing dan tracing. Dengan testing dan tracing yang tinggi, maka maka penanganan kasus Covid-19 akan lebih cepat dan data yang dihasilkan juga valid dan bisa menggambarkan situasi umum Covid-19 di Jakarta.

Dalam sepekan terakhir atau selama PPKM level 2 di Jakarta, angka testing atau tes PCR sudah mencapai 164.687 orang atau 16 kali lipat dari tandar minimun WHO di mana WHO menetapkan standar tes sebanyak 10.645 orang dites PCR per minggu di Jakarta. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 646.278 per sejuta penduduk

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga meningkatkan ratio tracing. Per 24 Oktober 2021, rasio tracing di Jakarta sebesar 15,72, yang mana berarti satu kasus positif dilacak dan dilakukan PCR kepada rata-rata 15-16 orang yang berkontak erat. Dalam melakukan tracing atau pelacakan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kader dasawisma, TNI-Polri, dan lain-lain.

BACA JUGA Pfizer dapat Kontrak 50 Juta Dosis Vaksin Covid untuk Anak

4. Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus gencar melakukan vaksinasi Covid-19. Hingga saat ini, jumlah warga yang sudah disuntik vaksin dosis 1 di Jakarta sebanyak 10.891.249 orang atau 121,8% dari vaksinasi warga Jakarta sebanyak 8,9 juta orang. Dari jumlah 10,89 juta warga yang divaksin dosis 1, sebanyak 7,18 juta atau 66% merupakan warga ber-KTP DKI dan 3,71 atau 34% warga KTP non-DKI. Hal ini berarti masih 1,42 warga Jakarta yang belum divaksin Covid-19 sama sekali.

Sementara vaksinasi dosis 2 sudah mencapai angka 8.385.781 orang (93,8%), dengan proporsi 5,78 juta atau 69% merupakan warga ber-KTP DKI dan 2,6 juta atau 31% warga KTP non-DKI.

Pemprov DKI Jakarta menyarankan, untuk melakukan vaksinasi, warga dapat langsung ke tempat vaksinasi. Namun, untuk mempercepat proses vaksinasi, warga disarankan mendaftar online melalui aplikasi JAKI atau situs corona.jakarta.go.id/vaksinasi. Dengan mendaftar secara online, warga dapat memilih waktu dan tempat vaksinasi sendiri, sekaligus bisa melakukan pre-screening tes online.

Untuk menemukan tempat vaksinasi, warga juga mengeceknya melalui aplikasi google maps. Hanya dengan menuliskan “vaksin COVID-19”, warga dapat menemukan lokasi serta dibantu informasi jalur menemukan lokasi yang dipilih. Adapun kategori warga 18+ yang dapat divaksinasi di DKI Jakarta adalah warga ber-KTP DKI Jakarta, warga ber-KTP dari luar DKI Jakarta, tetapi berdomisili di DKI Jakarta (membawa keterangan domisili diperoleh dari petugas RT, tidak harus dari ketua RT), dan pekerja di DKI Jakarta yang ber-KTP dari luar DKI Jakarta (membawa keterangan dari tempat kerja).

BACA JUGA Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 30 Oktober 2021

5. Kepatuhan masyarakat terhadap prokes

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan khususnya menggunakan masker dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan masih tinggi. Hal ini, kata Riza, yang membuat kasus Covid-19 di Ibu Kota terus ditekan sehingga menurun drastis. Bahkan sejak 25 Oktober 2021 di Jakarta sudah tidak ada lagi RT zona merah dan zona kuning.

Berdasarkan monitoring terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan prokes ketika beraktivitas, masih berada di atas angka 85%, yakn monitoring kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebesar 86,05% dan kepatuhan memakai masker DKI Jakarta sebesar 92,51%. Namun, Riza tidak menerapkan lebih detail data monitoring kepatuhan masyarakat tersebut, dia hanya berpesn agar data-data tersebut tidak membuat lengah.

“Dengan hormat, kami mengucapkan terima kasih sekali untuk seluruh warga yang disiplin dan seluruh petugas lintas dinas, dan banyak sekali peran berbagai organisasi maupun pribadi. Setiap pencapaian adalah peringatan, sekali lagi kami tekankan, bahwa setiap pencapaian adalah peringatan. Kita pasti akan kembali ke zona merah dan oranye, jika kita tidak disiplin, dan Jangan sampai kita jadi pemicu naiknya kasus kembali,” ujar Riza, pada 26 Oktober 2021 lalu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com