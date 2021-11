Tabrakan Maut Transjakarta, Polisi Ungkap Kecepatan Bus hingga 63 Km/Jam

Rabu, 3 November 2021 | 20:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo mengungkapkan, kecepatan bus Transjakarta hingga 63 kilometer (km) per jam menjelang berhenti di Halte Cawang Ciliwung pada saat kecelakaan yang terjadi di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur atau di dekat Halteng Cawang Ciliwung, Senin (25/10/2021) lalu.

"Pukul 08.38 WIB kecepatan 11 km per jam dan saat titik tabrak 62 km per jam. Kemudian pukul 8.40 WIB baru berhenti 0,8 km per jam berhenti usai menabrak. Jadi alih-alih memperlambat kendaraan, sopir malah mempercepat," kata Sambodo di Gedung Subdit Gakkum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (3/11/2021).

Dikatakan Sambodo, kecepatan bus Transjakarta terpantau dalam ruang control room manajemen Transjakarta.

Selain itu, kejadian tragis tersebut diketahui dari GPS bus yang dikendarai J memperlihatkan bahwa bus dengan Nomor B 477 TK menambah kecepatan hingga 63 kilometer per jam menjelang ke halte bus.

Seharusnya, dari standard operational procedure (SOP) kecepatan maksimal bus saat mendekati halte yaitu 50 km/jam.

"Bahwa SOP harusnya menjelang ke halte bus kecepatan maksimal bus 50 kilometer perj am, jadi hasil Traffic Accident Analysis (TAA) 63 kilometer per jam, memang terjadi pelanggaran SOP," kata Sambodo.

Disebutkan, pada saat kecelakaan, tidak adanya upaya pengereman oleh sopir J. Sebab, bus Transjakarta yang dikendarainya terdorong hingga 26,7 meter setelah menabrak bus Transjakarta di depannya.

Akibat hal tesebut, polisi memiliki dua dugaan yaitu kerusakan mesin bus atau human error. Polisi memeriksa kondisi bus dibantu oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) PT Hino Produsen bus dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Hasilnya, tidak ditemukan kerusakan pada bus dan bus tersebut layak beroperasi pada saat peristiwa kecelakaan terjadi, Senin (25/10/2021).

