DKI Jakarta Catat 118 Kasus Positif Covid-19 Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan, pihaknya mencatat sebanyak 118 kasus positif Covid-19 baru hari ini, Jumat (5/11/2021). Hal ini berdasarkan hasil tes PCR Dinas Kesehatan DKI Jakarta terhadap 19.214 orang.

“Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 21.349 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 19.214 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 118 positif dan 19.096 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 39.323 orang dites, dengan hasil 11 positif dan 39.312 negatif,” ujar Dwi dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).

Dwi mengatakan, dalam sepekan terakhir pihaknya sudah melakukan tes PCR sebanyak 155.307 orang. Jumlah ini sudah setera dengan 15 kali lipat dari standar minimun yang ditetapkan WHO untuk Provinsi DKI Jakarta.

Target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

“Jadi, target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 155.307 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 658.559 per sejuta penduduk," terangnya.

Lebih lanjut, Dwi mengatakan jumlah kasus aktif di Jakarta sampai hari ini sebanyak 1.058 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 862.061 kasus. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 847.438 dengan tingkat kesembuhan 98,30%, dan total 13.565 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%.

“Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 0,5%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 12,3%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%,” pungkas Dwi.

Perkembangan kasus positif Covid-19 di Jakarta masih fluktuatif. Total kasus positif dalam pekan ini, 30 Oktober hingga 5 November, sebanyak 730 kasus, mengalami kenaikan 41 kasus dari pekan sebelumnya 23-29 Oktober dengan jumlah kasus positif sebanyak 698 kasus. Dua pekan sebelumnya, yakni pada 16-22 Oktober, total jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 773 kasus.

Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah banyak pelonggaran aktivitas masyarakat selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1.

