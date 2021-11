Keluarga Diancam, Ledakan di Rumah Orang Tua Veronica Koman Belum Dipastikan Bom

Senin, 8 November 2021 | 16:46 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / LES

Jakarta, Beritasatu.com- Polri masih menyelidiki ledakan yang terjadi di rumah orang tua aktivis Veronica Koman, di kawasan Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Belum dapat disimpulkan kalau benda yang meledak itu adalah bom, dan belum ada keterkaitannya dengan aksi kelompok teroris. Selain peristiwa ledakan juga ditemukan sebuah pesan tertulis berisi ancaman di garasi rumah yang merupakan bentuk ancaman.

"Tim sudah mendatangi lokasi dan mengumpulkan informasi yang ada. Belum dapat disimpulkan bahwa benda yang mengeluarkan suara ledakan itu adalah bom, sebagaimana bom yang biasa digunakan kelompok teror yang ada, dan dari pantauan jaringan kelompok teror yang kita monitor belum menunjukkan keterkaitan dengan peristiwa ini," ujar Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar, Senin (9/11/2021).

Dikatakan Aswin, peristiwa ledakan dan ditemukannya sebuah pesan tertulis berisi ancaman di garasi rumah orang tua Veronica Koman merupakan bentuk ancaman.

"Diperkirakan merupakan bentuk ancaman terhadap penghuni rumah terkait tindakan-tindakan Veronica Koman," ungkapnya.

Aswin menyampaikan, pihak keluarga telah membuat laporan polisi, dan perkara ditangani Polsek Tanjung Duren.

"Kami akan terus berkoordinasi untuk memantau proses penyelidikan perkara ini," katanya.

Diketahui, ledakan terjadi di depan rumah orang tua aktivis Veronica Koman, di RT 06 RW 03, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (7/11/2021). Selain ledakan, ditemukan juga secarik kertas berisi ancaman:

"If the police and aparat dalam maupun luar negeri tidak bisa menangkap 'Veronica Kuman@hero, pecundang, dan pengecut, kami terpanggil bumi hanguskan dimanapun anda bersembunyi maupun gerombolan pelindungmu."

Selain rumah orang tua, kerabat Veronica dikabarkan juga menerima teror berupa paket berisi bangkai ayam yang dikirim pengemudi ojek online.

Sumber: BeritaSatu.com