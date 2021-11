Luhut Sebut Kasus Covid-19 di Jakarta Meningkat, Benarkah ?

Selasa, 9 November 2021 | 15:35 WIB

Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan kasus Covid-19 di Jakarta mengalami tren kenaikan. Luhut pun meminta masyarakat tetap waspada dan hati-hati terhadap penyebaran Covid-19. “Di Jakarta, di Jakarta Utara, Timur, Barat Selatan itu hampir semua ada trennya naik," jelas Luhut dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (8/11/2021).

Lalu bagaimana potret kasus Covid-19 di Jakarta ? Jika merujuk data Covid-19 yang ada di situs corona.jakarta.go.id, kasus Covid-19 Jakarta sebenarnya masih landai dan terkendali.

Bahkan, kasus-kasus Covid-19 cenderung menurun dalam sepekan terakhir, meskipun DKI Jakarta sudah memasuki masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 dari 2 hingga 15 November 2021. Dalam PPKM Level 1 ini, aktivitas kegiatan masyarakat sudah sangat longgar.

Beritasatu.com mencoba merangkum perkembangan data-data Covid-19 dalam 4 pekan terakhir berdasarkan data dari situs corona.jakarta.go.id.

1. Kasus aktif Covid-19

Berdasarkan data hingga 8 November, jumlah kasus aktif Covid-19 sudah tersisa 825 kasus dengan perincian 198 orang yang masih dirawat di 140 Rumah Sakit rujukan Covid-19 dan 627 orang yang menjalani isolasi mandiri. Jumlah kasus aktif ini menurun sebanyak 48 kasus dibandingkan satu hari sebelumnya.

Jumlah kasus aktif saat ini berkurang sebanyak 170 kasus dibandingkan sepekan sebelumnya, yakni 1 November lalu di mana pada saat itu kasus aktifnya berada di angka 995 kasus.

Dua pekan sebelumnya, pada 25 Oktober, jumlah kasus aktifnya jauh lebih banyak lagi, yakni 1.053 kasus. Lalu pada pada 17 Oktober, jumlah kasus aktifnya mencapai angka 1.346 kasus dan pada 4 Oktober, jumlah kasus aktifnya berada di angka 1.722 kasus.

Jika kita merujuk pada data-data tersebut, kasus aktifnya cenderung mengalami penurunan dalam 4 pekan terakhir. Padahal, dalam waktu tersebut, DKI Jakarta sudah menerapkan PPKM Level 2 pada 19 Oktober hingga 1 November dan sekarang sedang menerapkan PPKM Level 1 hingga 15 November mendatang.

Jumlah kasus aktif Covid-19 saat ini juga terhitung kecil jika dibandingkan kasus konfirmasi positif Covid-19 secara total di Jakarta yang mencapai 862.276 kasus.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 847.885 dengan tingkat kesembuhan 98,3%, dan total 13.566 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%.

Selain itu, jumlah kasus aktif juga telah turun tajam sebanyak 112.313 atau turun hampir 137 kali lipat dibandingkan puncak kasus aktif di Ibu Kota yang terjadi pada 16 Juli 2021 lalu. Pada saat itu, jumlah kasus aktif mencapai angka 113.138 kasus dengan perincian 88.295 pasien Covid-19 yang menjalani isolasi dan sebanyak 24.843 pasien Covid-19 yang dirawat.

2. Kasus Positif Covid-19

Penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta selama sepekan terakhir juga relatif stabil bahkan cenderung menurun. Dalam pekan ini, total kasus positif Covid-19 sebanyak 653 kasus.

Jika dibandingkan satu pekan sebelumnya (26 Oktober-1 November), jumlah kasus positif Covid-19 berkurang sebanyak 8 kasus. Begitu juga jika dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya, kasus positif Covid-19 cenderung menurun.

Padahal, jumlah tes PCR per pekan di Jakarta sangat tinggi, 13 sampai 16 kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO di mana WHO menetapkan standar minimum tes PCR per minggu di Jakarta sebanyak 10.645 orang.

Contohnya, dalam sepekan terakhir, sebanyak 132.555 orang dites PCR di Jakarta. Artinya, jumlah tes PCR hampir 13 kali lipat dari standar WHO.

Testing yang tinggi sangat penting agar bisa memberikan gambaran kondisi yang mendekat kenyataan sesungguhnya terkait penyebaran Covid-19. Dengan testing yang tinggi juga, maka akan cepat mendeteksi kasus penyebaran Covid-19 dan melakukan penanganan sesegera mungkin.

Data perkembangan kasus positif Covid-19:

2-8 November: 653

26 Oktober-1 Nov: 661

19-25 Oktober: 710

12-18 Oktober: 1.050

3. Kasus kematian akibat Covid-19

Kasus kematian akibat Covid-19 juga relatif terkendali. Rata-rata tingkat kematian dalam 4 pekan terakhir di bawah angka 1 persen. Pada pekan ini, hanya 4 orang yang meninggal akibat Covid-19.

Lalu 2 dan 3 pekan sebelumnya, masing-masing 5 orang yang meninggal dan pada pekn 12-18 Oktober, jumlah yang meniggal akibat Covid-19 hanya 3 orang.

Salah satu faktor penentu terkendalinya kematian akibat Covid-19 adalah vaksinasi Covid-19 yang masif dan cakupan yang tinggi di Jakarta. Hingga per 8 November, jumlah warga yang sudah divaksin Covid-19 dosis 1 di Jakarta sebanyak 10.956.471 orang (122,5 dari target), dengan proporsi 67% merupakan warga ber-KTP DKI dan 33% warga KTP Non DKI.

Sedangkan, total dosis 2 kini mencapai 8.553.541 orang (95,7%), dengan proporsi 70% merupakan warga ber-KTP DKI dan 30% warga KTP Non DKI. Pemprov DKI Jakarta terus mengimbau agar warga Jakarta segera melakukan vaksinasi Covid-19.

Data perkembangan kasus kematian akibat Covid-19:

2-8 November: 4 orang

26 Oktober-1 Nov: 5 orang

19-25 Oktober: 5 orang

12-18 Oktober: 3 orang

4. Kasus sembuh dari Covid-19

Kasus sembuh dari Covid-19 juga relatif stabil dalam 4 pekan terakhir. Jumlahnya fluktuatif tetapi rata-rata di atas angka 700 kasus sembuh per pekannya.

Pada pekan ini, sebanyak 819 orang yang sembuh dari Covid-19. Artinya, rata-rata yang sembuh per harinya sebanyak 117 orang.

Banyak kasus sembuh ini tidak terlepas dari pelayanan berkualitas dari tenaga kesehatan di Jakarta, disiplin warga masyarakat dan juga vaksinasi Covid-19 yang masif.

Data perkembangan kasus sembuh:

2-8 November: 819 orang

26 Oktober-1 Nov: 714 orang

19-25 Oktober: 966 orang

12-18 Oktober: 1.197 orang

5. BOR Tempat Tidur Covid-19

Tingkat keterisian tempat tidur isolasi dan ICU di 140 Rumah Sakit rujukan Covid-19 cenderung menurun dalam 4 pekan terakhir. Hal ini menunjukkan, tidak adanya lonjakan pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan pada 4 pekan terakhir ini.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, BOR tempat tidur isolasi per 7 November berada di angka 4% atau terisi 200 pasien dari kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 4.557 bed. BOR ini sama dengan angka BOR pada satu pekan sebelumnya, 31 Oktober dan menurun dibandingkan angka BOR pada 24 Oktober (6%) dan 17 Oktober (7%).

Begitu juga dengan angka BOR tempat tidur ICU per 7 November berada di angka 10% atau terisi 89 pasien dari kapasitas tempat tidur ICU sebanyak 707 bed. Angka BOR ini juga menurun dibandingkan pekan-pekan sebelumnya.

Data perkembangan BOR isolasi dan ICU:

7 November

- Jumlah tempat tidur isolasi 4.557 bed, terisi 200 (BOR 4%)

- Jumlah tempat tidur ICU 707 bed, terisi 69 (BOR 10%)

31 Oktober

- Jumlah tempat tidur isolasi 4.745 bed, terisi 202 (BOR 4%)

- Jumlah tempat tidur ICU 739 bed, terisi 89 (BOR 12%)

24 Oktober

- Jumlah tempat tidur isolasi 5.083 bed, terisi 322 (BOR 6%)

- Jumlah tempat tidur ICU 836 bed, terisi 163 (BOR 19%)

17 Oktober

- Jumlah tempat tidur isolasi 5.408 bed, terisi 362 (BOR 7%)

- Jumlah tempat tidur ICU 910 bed, terisi 149 (BOR 16%)

Jika merujuk data-data kasus Covid-19 dan BOR tempat tidur isolasi dan ICU di Jakarta selama 4 pekan terakhir sebenarnya menunjukkan angka yang terkendali, bahkan cenderung menurun.

Namun, peringatan untuk tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi penting di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat yang sudah mendekati situasi normal lagi dalam masa PPKM Level 1.

Sumber: BeritaSatu.com