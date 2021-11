7 Begal Motor di Ciputat Dibekuk Polisi

Sabtu, 13 November 2021 | 20:50 WIB

Oleh : Chairul Fikri / BW

Tangerang Selatan, Beritasatu.com - Unit Reserse dan Kriminal Polsek Ciputat meringkus tujuh begal yang menganiaya satu orang di Jalan Serua Indah Depan SMP Tirta Buaran Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Rabu (10/11/2021).

Ketujuh pelaku yang ditangkap adalah AS (21), ASK (20), M (18), KW (21), MS (28), C (27), dan MI (23). MI adalah otak sekaligus pimpinan begal tersebut. Hal itu diungkapkan Kapolsek Ciputat Timur Kompol A Yulianto, Sabtu (13/11/2021).

"Pada saat itu para pelaku yang berboncengan membacok korban HH di bagian pinggang sebelah kiri dan paha sebelah kanan dengan menggunakan celurit. Namun, hanya tergores sedikit. Selanjutnya korban yang ingin minta tolong ke sebuah warung sembako, dikejar oleh pelaku lainnya, korban dianiaya dan dibacok," ungkap Yulianto.

BACA JUGA Bocah di Bogor Jadi Korban Begal, Motor Raib Dibawa Kabur

Ditambahkan Yulianto, seusai membegal HH, kawanan penyamun tersebut kembali membegal korban NF dan MAM. Pada saat itu, kedua korban sempat putar arah dan tidak sengaja menabrak gerobak, satu korban berhasil melarikan diri. Satunya orang lagi terjatuh dan berada di bawah gerobak. Namun, kawanan begal kabur karena ada warga sekitar yang berupaya membantu korban.

“Para pelaku kabur. Namun, memang mereka sudah berniat merampas motor. Mereka sempat berkeliling terlebih dahulu, pada saat itu mereka melihat ada pengendara motor langsung dikejar sama mereka dan merampas motor tersebut," lanjurnya.

BACA JUGA 3 ABG Bawa Senjata Mirip Celurit Besar Bukan Pelaku Begal

Mendapat laporan dari korban, polisi langsung bergerak cepat dengan mengejar para pelakunya. Berdasarkan investigasi, akhirnya tujuh begal tersebut ditangkap di Tangerang Selatan.

"Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 Jo 64 KUHPidana dengan ancaman 12 tahun penjara. Dan saat ini pelakunya semua ditahan di Mapolsek Ciputat," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com