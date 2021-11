Perekonomian Kabupaten Bogor Mulai Membaik Pascapandemi

Minggu, 14 November 2021 | 14:32 WIB

Oleh : Vento Saudale / FMB

Bogor, Beritasatu.com - Setelah terpuruk pandemi Covid-19, Perekonomian Kabupaten Bogor membaik dengan produk domestik regional bruto (PDRB) tembus angka Rp 245,22 triliun pada 2021.

Anggota Tim Percepatan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka PDRB hingga Oktober 2021 sebesar Rp 245,22 triliun, jauh lebih tinggi dari tahun 2020 senilai Rp 236,15 triliun, atau 2019 senilai Rp 237,2 triliun.

Saepudin atau disapa Gus Udin menilai, keberhasilan itu setelah Bupati Bogor Ade Yasin melakukan program pemulihan ekonomi.

"Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pada 2021 menunjukkan peningkatan 3,48%. Setelah 2019 minus 1,7% dari tahun 2019 yang angkanya 5,25%," paparnya, Minggu, (141/11/2021).

Gus Udin menyebutkan, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bogor juga mulai pulih ke angka 70,48 poin pada tahun 2021. Tahun 2020 IPM Kabupaten Bogor anjlok ke angka 70,40 poin dari sebelumnya 70,65 poin.

Meski begitu, persentase penduduk miskin di wilayahnya diprediksi masih meningkat meski tidak terlalu dalam. Pada tahun 2021 angkanya meningkat menjadi 7,99%, setelah sebelumnya meningkat dari 6,66% pada 2019 ke 7,69% pada tahun 2020.

Masih meningkatnya persentase penduduk miskin berpengaruh pada menurunnya pengeluaran per kapita atau daya beli masyarakat.

"Tahun ini daya beli masyarakat kembali menurun menjadi Rp 10,315 juta per tahun, setelah sebelumnya menurun dari Rp 10,683 juta per tahun menjadi Rp 10,317 juta per tahun pada 2020," kata Gus Udin.

Sumber: BeritaSatu.com