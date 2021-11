Wakil Wali Kota Bersihkan Sampah di Kali Bekasi Gunakan Perahu “See Hamster”

Senin, 15 November 2021 | 17:19 WIB

Oleh : Mikael Niman / EHD

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengambil sampah yang mengapung di Kali Bekasi menggunakan perahu See Hamster, Senin, 15 November 2021. (Foto: Beritasatu.com)

Bekasi, Beritasatu.com – Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, ikut mengambil sampah yang mengapung di Kali Bekasi. Aksi bersih-bersih Kali Bekasi ini sebagai upaya antisipasi banjir yang kerap melanda di bantaran Kali Bekasi.

“Keterlibatan unsur eksternal dalam penyelesaian sampah di sungai atau kali yang ada di Kota Bekasi sangat penting. Belajar dari penyelesaian Kali Citarum, Pemerintah dibantu rekan-rekan pecinta sungai. Masyarakat juga dapat membantu menyelesaikan persoalan sampah dengan langkah yang dilakukan bersama-sama terjadi sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat,” ujar Tri Adhianto, saat meluncurkan perahu See Hamster di Kali Bekasi, di Jalan Delta Raya Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (15/11/2021).

Dia mengatakan, persoalan sampah di Kota Bekasi cukup kompleks sehingga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemilahan, pemisahan dan proses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sumurbatu.

“Apa pun program bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bekasi, kita akan optimalkan dan Pemerintah daerah akan berupaya agar program-program itu dapat berjalan serta memberikan kemaslahatan bagi warga,” imbuhnya.

Tri meninjau langsung ke Kali Bekasi dengan menggunakan perahu See Hamster. “Pemerintah Kota Bekasi berharap, keberadaan tiga unit perahu See Hamster dapat mengurangi jumlah timbulan sampah di sungai Kota Bekasi. Perahu-perahu tersebut memiliki kapasitas pengumpulan 50-100 kg sampah per hari,” bebernya.

Hadir dalam kegiatan bersih-bersih Kali Bekasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi Yayan Yuliana, Direktur Waste4Change M Bijaksana Junerosano, dan Project Manager One Earth One Ocean Harald Frank.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meluncurkan penggunaan perahu See Hamster, yaitu perahu pembersih sungai buatan Jerman yang bertujuan untuk mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah yang ada di sungai Kota Bekasi. Perahu ini bantuan dari pegiat lingkungan Waste4Change dan One Earth One Ocean kepada Pemkot Bekasi.

