Kebakaran Hanguskan 37 Rumah di Koja, Polisi Amankan 1 Orang

Rabu, 17 November 2021 | 11:02 WIB

Oleh : Stefani Wijaya/Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolsek Koja Jakarta Utara AKBP Abdul Rasyid menerangkan, satu orang terduga pelaku kebakaran di Jalan Lorong L Pasar Sindang RT 12 RW 08, Koja, Jakarta Utara, berinisial C (32) telah diamankan. Ia merupakan salah satu penghuni yang rumahnya dilahap si jago merah.

"Iya (kami amankan). Kejadian kebakaran dari rumah yang bersangkutan," kata Abdul saat dihubungi, Rabu (17/11/2021).

Dikatakan Abdul, C diduga mengalami depresi dan pernah mengatakan rumahnya akan dibakar.

"Memang si anak ini menunjukkan gelagat depresi pada saat itu, dia juga pernah mengancam orang tuanya untuk dibunuh dan pernah mengatakan rumahnya juga mau dibakar," sambungnya.

Sebelum kebakaran terjadi, C sempat berkelahi dengan sang adik. Saat itu, ia juga bermain korek api.

"Ditinggal begitu saja. Dia tidak periksa lagi apa yang dibakar itu. Setelah itu, tetangganya melihat ada asap keluar dari rumah dia," ucapnya.

C kemudian melarikan diri. Polisi dibantu dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) berhasil menemukan C. Polisi lalu memberi pengertian kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri kepada C.

"Kami amankan ke Polsek Koja. Karena pada saat kami mau bawa yang bersangkutan dari tempat itu, masyarakat sudah mau memukuli," ungkapnya.



Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korek api yang dimainkan oleh C diduga kuat menjadi penyebab kebakaran. Kebakaran itu menyebabkan 37 rumah ludes terbakar.

"Informasi dari masyarakat ada sekitar 37 rumah. Kan rumah itu kaya gubuk di pinggir kali, ada yang semipemanen dan permanen ada juga, tetapi kebanyakan yang pakai kayu itu," ucap Abdul.

Kebakaran di Jalan Lorong L Pasar Sindang RT 12 RW 08, Koja, Jakarta Utara tersebut terjadi pada Selasa (16/11/2021) kemarin. Sebanyak 37 rumah dilaporkan hangus terbakar.

