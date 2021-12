PPKM Level 1, Penumpang MRT Jakarta Naik 31,8%

Rabu, 1 Desember 2021 | 06:51 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan, terjadi kenaikan jumlah penumpang MRT selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 di Jakarta yang dimulai 2 November 2021 lalu.

Kenaikan mencapai angka 31,8% jika dibandingkan pada masa PPKM level 2 sebelumnya, yakni pada Oktober 2021.

“Penumpang MRT Jakarta mengalami kenaikan sebesar 31,8% dari Oktober ke November 2021, atau sebesar 596% dari Juli ke November 2021,” ujar William dalam diskusi virtual, Selasa (30/11/2021).

William mengatakan, pihaknya mencatat jumlah penumpang MRT pada November 2021 sebanyak 872.925 orang atau rata-rata penumpang pada November adalah 30.101 orang per hari. Satu bulan sebelumnya, Oktober 2021, jumlah penumpang MRT sebanyak 707.854 atau rata-rata 22.834 orang per hari.

“Jumlah pada November ini menang jumlah yang tertinggi di 2021, semoga ke depan makin meningkat. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan pada Juli 2021 yang merupakan puncak second wave (gelombang kedua) pandemi Covid-19,” ungkap William.

Pada Juli 2021, kata William, jumlah penumpang MRT menurun tajam hingga di angka 134.053 atau rata-rata 4.324 orang/hari. Begitu juga dengan pada Agustus 2021, jumlah penumpangnya masih berada di angka 185.647 atau rata-rata 5.989 orang/hari. Hal disebabkan karena penerapan PPKM darurat karena puncak gelombang kedua pandemi Covid-19.

Terkendali

Jumlah ini kemudian mulai meningkat secara bertahap seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM yang levelnya makin turun, yakni jumlah penumpang pada September sebanyak 441.874 atau rata-rata 14.729 orang/hari. Kemudian, naik pada Oktober sebanyak 707.854 atau rata-rata 22.834 orang/hari dan mencapai angka tertinggi pada November sebanyak 872.925 atau rata-rata 30.101 orang/hari.

“Namun, kami prediksi jumlah penumpang ini akan turun lagi pada Desember karena adanya peningkatan level PPKM menjelang libur Natal dan Tahun Baru,” ungkap William.

Meskipun demikian, William mengaku jumlah penumpang pada 2021 masih jauh dari target yang ditetapkan, yakni 65.000 penumpang per hari. Penyebabnya, kata William, karena gelombang kedua pandemi Covid-19 yang puncaknya terjadi pada Juli 2021. Dia pun berharap tidak ada lagi lonjakan kasus pada masa mendatang khususnya antisipasi varian baru Covid-19 Omicron dan libur Natal dan Tahun Baru.

“Second wave itu yang membuat ridership kita terpukul. Kita turun bahkan, kalau kita lihat second wave itu, jauh lebih berat dari first wave. Second wave kemarin itu bahkan membuat, kalau lihat dari grafik itu penumpang MRT pernah di angka 4.000 per hari, itu pada puncak-puncaknya, pada saat itu ada pembatasan, istilahnya PPKM darurat di mana setiap pengguna transportasi publik wajib membawa surat perjalanan. Memang itu berdampak pada ridership,” pungkas William.

Penumpang MRT Jakarta 2021:

Januari: 424.499 atau rata-rata 13.694 orang/hari

Februari: 470.738 atau rata-rata 16.812 orang/hari

Maret: 669.627 atau rata-rata 21.601orang/hari

April: 710.803 atau rata-rata 23.693 orang/hari

Mei: 744.488 atau rata-rata 24.016 orang/hari

Juni: 680.571 atau rata-rata 22.686 orang/hari

Juli: 134.053 atau rata-rata 4.324 orang/hari

Agustus: 185.647 atau rata-rata 5.989 orang/hari

September: 441.874 atau rata-rata 14.729 orang/hari

Oktober: 707.854 atau rata-rata 22.834 orang/hari

November: 872.925 atau rata-rata 30.101 orang/hari

Sumber: BeritaSatu.com