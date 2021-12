Humas Setkab Studi Banding ke Pemkot Bekasi

Rabu, 1 Desember 2021 | 22:13 WIB

Oleh : Mikael Niman / CAR

Bekasi, Beritasatu.com – Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kedatangan tamu dari Bidang Humas dan Protokol Sekretariat Kabinet (Setkab), Rabu (1/12/2021). Tujuan kunjungan untuk berkoordinasi dan studi banding terkait tugas pokok dan fungsi kehumasan di Pemkot Bekasi.

“Kami ingin mengetahui tugas dan pokok kehumasan di Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, juga ingin mengetahui program humas dan pengelolaan konten di media sosial,” kata Annisa Ika Tiwi, perwakilan Setkab.

Annisa diterima oleh perwakilan Bagian Humas Pemkot Bekasi, Yuly Rahmawati, selaku analis humas Pemkot Bekasi.

“Tugas kehumasan di Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Tugas pokok dan fungsi Bagian Humas diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengamanatkan bagian humas bertugas membantu asisten administrasi umum dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang humas,” kata Yuly.

Yuly mengatakan dalam melaksanakan tugasnya, bagian humas terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian publikasi eksternal, sub bagian hubungan dokumentasi internal, dan sub bagian fasilitasi hubungan media dan kunjungan daerah.

“Publikasi eksternal itu, contohnya yang berhubungan dengan media, wartawan, peliputan kegiatan kepala daerah. Kalau dokumentasi internal, salah satu contohnya menangani PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) perangkat daerah. Sementara, fasilitasi hubungan media dan kunjungan daerah, salah satunya memfasilitasi tamu yang datang dari luar daerah,” ujar Yuly.

Sementara, pengisian konten media sosial, kata Yuly, humas membuat konten berdasarkan hasil rilis kegiatan dan ajang penyelenggaraan baik lokal maupun nasional. Kemudian diunggah di platform media sosial humas maupun dipublikasikan ke media publik untuk kebutuhan pemberitaan.

“Sementara pengelolaan konten media sosial yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan, itu menjadi ranah dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kota Bekasi,” ujar Yuly.

Sumber: BeritaSatu.com