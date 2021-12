Meningkat, Angka Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:11 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAR

Tangerang, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang merilis akibat pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun belakangan, warga miskin di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Sebesar 7,12 persen atau sekitar 272.000 penduduk masuk dalam kategori miskin. Hal itu diungkapkan Kepala BPS Kabupaten Tangerang, Husin Maulana dalam keterangannya, Kamis (2/12/2021).

“Berdasarkan hasil susenas (survei sosial ekonomi nasional) pada Maret 2021, angka kemiskinan di kabupaten meningkat 0,89 persen hampir 1 persen daripada tahun 2020 lalu. Di mana tahun lalu angka kemiskinan ada di angka 6,23 persen. Sementara tahun ini menjadi 7,12 persen atau setara 272.000 penduduk di Kabupaten Tangerang masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ini imbas pandemi Covid-19,” kata Husin.

Husin mengatakan peningkatan itu mengacu pada perhitungan pendapatan per kapita masyarakat per bulan. Berdasarkan hitungan makronya, pendapatan masyarakat dalam kategori per bulan masyarakat miskin adalah di bawah Rp. 545.065.

“Jadi, jika satu rumah tangga nilai konsumsi atau nilai uangnya di bawah pendapatannya sampai mencapai angka Rp. 545.065 itu masuk garis kemiskinan, itu yang kemudian kita kategorikan miskin,” ujar Husin.

Dari data itu, Kabupaten Tangerang berada di urutan ketiga wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten.

“Kita ada di urutan ketiga di Provinsi Banten setelah Kabupaten Pandeglang sebesar 10,72 persen dan Kabupaten lebak sebesar 10,29 persen. Sementara untuk posisi ke empat ada Kabupaten Serang sebesar 5,49 persen,” katanya.

