Jelang Libur Nataru, Begini Kondisi Covid-19 di Jakarta

Minggu, 12 Desember 2021 | 11:33 WIB

Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 di Jakarta terus terkendali menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Hal ini terlihat dari data-data kasus Covid-19 khususnya kasus aktif Covid-19 dan positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 sepekan terakhir di Ibu Kota yang menunjukkan tren menurun sejak puncak gelombang kedua Covid-19 pada Juli 2021 lalu.

Hingga 11 Desember 2021, kasus aktif Covid-19 sudah turun di angka 258 kasus dengan perincian sebanyak 126 pasien Covid-19 yang masih dirawat di 140 rumah sakit rujukan Covid-19 dan 132 pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Dibandingkan sepekan lalu, 4 Desember 2021, kasus saat ini berkurang 124 kasus. Saat itu jumlah kasus sebanyak 382 kasus aktif Covid-19.

Jumlah kasus aktif ini turun drastis sebanyak 112.880 atau turun 437 kali lipat dibandingkan puncak kasus aktif di Ibu Kota yang terjadi pada 16 Juli 2021 lalu. Pada saat itu, jumlah kasus aktif mencapai angka 113.138 kasus dengan perincian 88.295 pasien Covid-19 yang menjalani isolasi dan sebanyak 24.843 pasien Covid-19 yang dirawat.

Jumlah kasus aktif ini juga sangat kecil dibandingkan total kasus positif Covid-19 di Jakarta yang sudah mencapai angka 864.358 kasus. Kasus aktifnya tidak sampai 0,1% dari total kasus positif Covid-19. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 850.517 dengan tingkat kesembuhan 98,4%, dan total 13.583 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%.

Indikator lain yang menunjukkan pandemi Covid-19 di Jakarta terkendali adalah positivity rate sepekan terakhir yang sudah berada di angka 0,2%. Dengan angka ini berarti jika 100 orang dilakukan tes PCR hari ini, maka kemungkinan orang yang didiagnosis positif Covid-19 paling banyak 1 orang dan sisanya, 99 orang dinyatakan negatif Covid-19

Angka positivity rate 0,2% ini terus turun dari ambang batal ideal positivity rate yang ditetapkan oleh WHO, yakni 5%. sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11,5%. Padahal, dalam sepekan terakhir, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tes PCR sebanyak 93.074 orang. Jumlah tes PCR ini sudah melampaui standar minimun yang ditetapkan WHO, yakni 10.645 orang dites PCR per minggu di Jakarta. Hal ini berarti, jumlah tes PCR di Jakarta 9 kali lipat dari standar WHO. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 707.508 per sejuta penduduk

Jika dibandingkan satu pekan sebelumnya, 4 Desember 2021, positivity rate saat ini berkurang 0,1% di mana pada saat itu positivity rate berada angka 0,3%. Jumlah tes PCR saat itu sebanyak 97.306 orang dites PCR dengan total tes PCR mencapai 698.765 per sejuta penduduk. DKI Jakarta, pernah berada pada angka positivity rate 48%, yakni pada pertengahan Juni 2021. Saat itu merupakan puncak gelombang kedua pandemi Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan sejumlah faktor yang menyebabkan pandemi Covid-19 di Jakarta terkendali, antara lain laju dan cakupan vaksinasi Covid-19 yang tinggi di Jakarta, masifnya langkah 3T (testing, tracing, treatment) dari pemerintah, tinggi kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker dan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi dan JAKI untuk skrining orang, pegawai, pengunjung, pelanggan di tempat-tempat usaha, perkantoran, tempat wisata, dan area publik lainnnya.

