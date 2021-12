Nataru, Anies Baswedan Terapkan Aturan Khusus

Kamis, 16 Desember 2021 | 17:40 WIB

Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap menerapkan aturan khusus pada masa Natal Tahun 2021 hingga Tahun Baru 2022 (Nataru), meskipun DKI Jakarta dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1. PPKM level 1 diberlakukan selama 21 hari, dari 14 Desember 2021 hingga 21 Januari 2022. Aturan khusus di masa Nataru ini berlaku untuk beberapa sektor atau tempat kegiatan dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1473 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 Corona Virus Disease 2019.

“Menetapkan PPKM Level 1 selama 21 hari terhitung dari tanggal 14 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 dengan ketentuan tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 berlaku pembatasan kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada masa Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021,” tulis Anies dalam Kepgub tersebut.

Dalam kepgub tersebut, aktivitas di sejumlah sektor pada masa Nataru 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 tetap mengikut ketentuan pembatasan pada masa PPKM level 1. Namun kegiatan di beberapa sektor, yakni di mal/pusat perbelanjaan/perdagangan, tempat ibadah, fasilitas umum termasuk tempat wisata, dan aktivitas seni, budaya, olahraga serta sosial-kemasyarakatan, diatur secara khusus selama masa Nataru.

Begini pengaturan khusus selama Nataru 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 di beberapa sektor yang diatur dalam Kepgub Anies:

1. Mal/pusat perbelanjaan/pusat perdagangan

- melarang adanya acara old and new year baik terbuka maupun yang berpotensi menimbulkan kerumunan

- meniadakan event perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 kecuali pameran UMKM

- jam operasional dari pukul 09.00 WIB-22.00 WIB

- jumlah pengunjung tidak boleh melebih 75% dari kapasitas mal atau pusat perbelanjaan

- kegiatan makan minum dibatasi dengan kapasitas 75% dan penerapan protokol kesehatan yang ketat

2. Tempat ibadah khususnya gereja

- pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021 berpedoman pada ketentuan teknis dari Kementerian Agama RI

3. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata)

- penerapan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas

- memastikan tidak adanya kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak

- melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup

- mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif

- membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terjadi penularan Covid-19

- Aktivitas pada lokasi taman umum dihentikan pada 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022

4. Lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan

- kegiatan seni-budaya dan olahraga yang dapat menimbulkan penularan Covid-19 dilakukan tanpa penonton

- kegiatan yang bukan perayaan Natal dan Tahun Baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan secara lebih ketat serta dihadiri tidak lebih dari 50 orang

- melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara old and new year baik secara terbuka maupun berpotensi menimbulkan kerumunan

