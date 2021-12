PLTSa Akan Dibangun di Jatiuwung Kota Tangerang

Sabtu, 18 Desember 2021 | 20:34 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAR

Tangerang, Beritasatu.com – Pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) akan dibangun di Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Pembangunan dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tangerang untuk Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

“PLTSa yang akan dibangun itu rencananya lokasinya akan ada di kawasan Jatiuwung,” kata Ketua Pansus PSEL Warta Supriyatna, Sabtu (18/12/2021).

Warta mengungkap alasan PLTSa dibangun di Jatiuwung. Dikatakan, tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Rawa Kucing masuk dalam kawasan khusus operasional penerbangan (KKOP) Bandara Soekarno-Hatta. Bangunan tinggi tidak diizinkan, karena dikhawatirkan mengganggu penerbangan.

BACA JUGA Kota Tangerang Berlakukan PPKM Level 1

Terlebih, bangunan infrastruktur PLTSa ini direncanakan akan memiliki ketinggian 45 meter dengan cerobong asapnya mencapai 150 meter. Warta mengatakan bahan baku sampahnya tetap diambil dari TPA Rawa Kucing.

“Jadi, nanti sampah yang datang ke TPA Rawa Kucing akan di press dahulu, baru nanti dikirim ke PLTSa untuk dibakar dan menjadi bahan bakar bagi pembangkit listriknya,” ungkap Warta.

Warta menuturkan sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing dalam sehari yang berasal dari sampah masyarakat Kota Tangerang diprediksi mampu menciptakan 2.000 ton listrik.

“Nantinya pembakaran di PLTSa Jatiuwung akan menggunakan alat canggih, cerobong asap setinggi 150 meter, sudah dilengkapi dengan filter saringan udara sehingga asap yang keluar bersih. Di mana Per hari itu serendah-rendahnya 1.500 ton mengelola, setinggi tingginya 2.000 ton per hari (diproduksi). Sampah kita per hari 1.500-1.700 ton per hari artinya terserap dong,” ucap Warta.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengaku masih berhati-hati sebelum menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Oligo Infrastruktur Indonesia (OII) selaku perusahaan pemenang tender PLTSa. Pihaknya masih menunggu masukan tertulis dari DPRD Kota Tangerang atas rencana pembangunan PLTSa yang diperkirakan akan menelan biaya pembangunan mencapai Rp 2,6 triliun.

BACA JUGA Realisasi PLTSa Butuh Niat Baik Kepala Daerah

“Enggak sesederhana DPRD setuju dan selesai, belum. Kita masih tunggu DPRD. Tadi juga ada beberapa masukan, tetapi kan kita belum tahu masukan tertulisnya seperti apa dan kita juga masih menunggu pembahasan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi agar proyeknya tidak malah membuat adanya potensi kesalahan yang berdampak pada kerugian warga di Kota Tangerang,” kata Arief.

Arief juga menyatakan bahwa pembangunan PLTSa ini merupakan terobosan pemerintah dalam menanggulangi persoalan sampah di Kota Tangerang. Sampah yang dihasilkan oleh warga dapat dikonversi menjadi listrik sehingga lingkungan yang tercemar dapat diperbaiki.

“Harapannya dengan pembangunan PLTSa ini kita dapat mengatasi masalah sampah yang ada di Rawa Kucing, karena tiap hari lahan yang kita punya akan menipis. Oleh sebab itu, dengan dibangun PLTSa ini lahannya yang ada di Rawa Kucing akan kosong dan bisa dijadikan ruang terbuka hijau,” ujar Arief.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com