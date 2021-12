Harga Kebutuhan Pokok Merangkak Naik, Dinas Klaim Masih Wajar

Selasa, 21 Desember 2021 | 16:12 WIB

Oleh : Mikael Niman / JAS

Bekasi, Beritasatu.com – Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, komoditas kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi mengklaim kenaikan harga ini masih kategori wajar mengingat kondisi cuaca saat ini.

“Kenaikan harga masih taraf wajar karena permintaan bertambah dan cuaca musim hujan,” kata Kepala Disdagperin Kota Bekasi, Teddy Hafni, Selasa (21/12/2021).

Dia berharap, tidak ada lagi kenaikan harga terutama untuk komoditas cabai rawit merah, telur ayam negeri, dan daging ayam negeri.

Berikut, tiga komoditas kebutuhan pokok yang mulai mengalami kenaikan harga di Pasar Baru, Bekasi Timur yakni cabai rawit merah naik Rp 10.000 menjadi Rp 90.000 per kilogram (kg), telur ayam negeri naik Rp 2.000 menjadi Rp 25.000 per kg dan daging ayam negeri naik Rp 2.000 menjadi Rp 40.000 per kg.

Sedangkan, komoditas kebutuhan pokok yang mengalami penurunan harga adalah beras ketan hitam turun Rp 4.000 menjadi Rp 18.000 per kg.

“Harga komoditi kebutuhan pokok untuk sementara, di Pasar Baru Bekasi mayoritas stabil dan stok aman,” imbuhnya.

Berdasarkan perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Baru pada Minggu, 20 Desember 2021, rata-rata komoditi tidak mengalami kenaikan harga seperti beras premium, terigu, gula putih, gula merah, minyak goreng, daging sapi, bawang merah, bawang putih dan sebagainya.

