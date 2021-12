Pemkab Tangerang Pastikan Bahan Pokok dan BBM Aman

Minggu, 26 Desember 2021 | 21:11 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAR

Tangerang, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Tangerang memastikan kebutuhan bahan pokok, gas elpiji 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tangerang Ujang Sudiarto dalam keterangan persnya, Minggu (26/12/2021).

“Mengenai ketersediaan bapok (bahan pokok) masih tergolong aman sampai akhir tahun mendatang. Meski begitu, untuk mengantisipasi lonjakan harga kami akan terus monitoring harga bapok dan bahan pangan penting lainnya di 8 pasar setiap minggunya. Jika terjadi lonjakan harga di atas 15 persen, kami juga akan melakukan operasi pasar,” kata Ujang.

Ujang mengatakan Pemkab Tangerang akan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang untuk dapat menstabilkan harga menjelang Nataru.

“Saat ini yang cukup tinggi terpantau cabai, faktor kenaikan harga terjadi karena adanya curah hujan yang tinggi, sehingga kuantitas distribusi ke pasar tradisional menjadi menurun,” ujarnya.

Ketersediaan gas, khususnya elpiji 3 kilogram juga dinyatakan aman berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pihak Pertamina dan Hiswana Migas Cabang Tangerang Raya. Ketersediaan stok gas elpiji 3 kilogram untuk wilayah Tangerang lancar secara regular. Peredaran tiap hari dari 60 agen dengan 1.620 pangkalan.

“Untuk mengalokasikan gas elpiji 3 kilogram menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 ada tambahan 4 persen per hari dari pendistribusian normal,” ujarnya.

Ketersediaan BBM jenis pertalite mencapai 887 kiloliter per hari, pertamax sebanyak 247 kiloliter per hari dan untuk solar 592 kiloliter per hari.

“Untuk mengantisipasi terjadi lonjakan konsumsi BBM pihak Pertamina juga mengalokasikan tambahan dropping BBM sebanyak 5 persen selama Natal dan Tahun Baru,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com