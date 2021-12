Tersangka Penipuan Investasi Alkes Bertambah

Senin, 27 Desember 2021 | 11:00 WIB

Oleh : DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menetapkan satu tersangka penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes). Jumlah tersangka kini menjadi empat orang.

Menurut Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan, jumlah tersangka bakal terus bertambah seiring dengan penelusuran aset.

Satu orang tersangka baru yang ditetapkan, yakni DA, merupakan suami dari tersangka DR yang ditangkap di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (21/12/2021). Dua tersangka lainnya, berinisial VAK dan BR.

"Tersangka ada empat, yakni VAK, BS, DR, dan DA," kata Brigjen Pol Whisnu Hermawan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/12/2021).

Sebelumnya, DA diamankan bersama penangkapan DR di sebuah resor di wilayah Bogor pekan lalu. Ketika itu, penyidik masih memeriksa DA sebagai saksi.

Kini, DA resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup atas keterlibatannya dalam kasus dugaan penipuan investasi program suntik modal alkes. Kasus ini sendiri menyebabkan kerugian pada ratusan korban yang kemudian melapor.

"Keterlibatannya bersama-sama melakukan penipuan," kata Whisnu terkait DA.

Menurut Whisnu, ada potensi penambahan tersangka. Penyidik sedang melakukan pelacak aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nanti masih bertambah, ini masih pendalaman tracing asset," kata Whisnu.

Empat tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP dan atau Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 105 dan atau Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat dengan Nomor: LP/B/0744/XII/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 13 Desember 2021.

Penyidik telah memeriksa 15 orang saksi korban, dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Kerugian korban sebanyak Rp 362,385 miliar.

Sementara itu, dari Posko Pengaduan Dittipideksus Bareskrim Polri menerima 141 pengaduan korban penipuan dengan kerugian yang dilaporkan Rp 60,7 miliar.

Para tersangka melakukan penipuan dengan modus investasi suntik modal alkes menawarkan keuntungan mulai dari 10 sampai dengan 30 persen di mana besar keuntungan ditentukan oleh upline.

Sebagai contoh, paket per dus alkes yang dibuat oleh tersangka VAK yaitu dengan harga Rp 2,1 juta per dus dengan keuntungan Rp 650.000 per dus untuk pemesanan di bawah 1.000 dus.

Pemesanan di atas 1.000 dus mendapatkan keuntungan Rp 750.000. Kemudian downline tersangka VAK bisa menawarkan keuntungan sesuai perhitungan keuntungan yang sudah didapat ke bawahnya, supaya mendapatkan suntikan modal.

Sumber: ANTARA