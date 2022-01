Operasional Februari, Lounge in the Sky Indonesia Pastikan Standar Keselamatan

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:47 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

(ki-ka) Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Gumilar Ekalaya, Manajer Operasional dari Boca Rica Jakarta Jan Hendrik Loe, Presiden Direktur dari Humpuss Land Darma Mangkuluhur Hutomo dan Founder serta CEO dari Dits Asia Arvin Randhawa berfoto bersama pada acara Konferensi Pers Pre-launch Lounge In The Sky pada Kamis 4 November 2021 di Boca Rica Tapas Bar & Lounge. (Foto: Handout)

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah mengadakan konferensi pers pada bulan November, Lounge in the sky Indonesia menjawab antusiasme dan respon positif dari masyarakat dengan mengumumkan kesiapannya untuk menghiasi langit Ibu Kota bersama para tamu pada tanggal 2 Februari 2022 mendatang. Lounge in the sky Indonesia menjamin standar keselamatan sebelum beroperasi pada Februari mendatang.

Lounge in the sky Indonesia yang merupakan bentuk kerja sama antara Mangkuluhur City dengan Dits Asia telah mengokohkan rangka persiapannya dengan berbekal dukungan dari pihak kementerian dan sertifikasi keselamatan dengan track record tanpa cela selama 16 tahun yang telah diakui di lebih dari 60 negara termasuk area Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia.

Indonesia akan menjadi negara ke-3 di dunia, dan ke-2 di Asia untuk menghadirkan "Lounge in the sky" yang berkapasitas 32 orang setelah Belgia dan Malaysia. Pengalaman berkuliner di ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah ini juga melibatkan Boca Rica Tapas Bar & Lounge sebagai penyedia hidangan yang nantinya akan dinikmati oleh para tamu.

Selain memperhatikan aspek produk dalam usahanya menjadi daya tarik baru dan mengobati kerinduan masyarakat akan hiburan di Ibu Kota, Lounge in the sky Indonesia juga memperhatikan aspek keselamatan bagi para tamu dan staf yang bertugas.

Pada konferensi pers yang telah diadakan pada tanggal 4 November 2021 silam, Arvin Randahwa selaku Founder dan CEO Dits Asia menyampaikan bahwa Lounge in the sky Indonesia menggunakan standar keselamatan yang sangat tinggi dan telah memenuhi persyaratan dari German norm DIN 4112 seperti yang telah dikonfirmasi oleh TÜV SÜD; sebuah organisasi internasional yang berasal dari Jerman, yang memvalidasi keselamatan dari segala macam produk demi melindungi baik manusia maupun lingkungan dari bahaya.

Sebuah telescopic boom crane seberat 220 ton asal Eropa akan digunakan untuk operasional Lounge in the sky Indonesia di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Darma Mangkuluhur Hutomo selaku Presiden Direktur Humpuss Land mengungkapkan bahwa menghadirkan Lounge in the sky Indonesia sejalan dengan harapannya dalam menjadikan Mangkuluhur City sebagai pusat lifestyle bagi generasi muda Indonesia. Lounge in the sky Indonesia juga berkontribusi dalam mewujudkan pernyataan dari Menteri Pariwisata yang mendorong kerja sama antara berbagai pihak yang beliau anggap penting dalam menghidupkan kembali sektor pariwisata yang telah terdampak oleh pandemi selama kurang lebih 2 tahun.

Lounge in the sky Indonesia yang telah mendapatkan respon positif dari masyarakat kini nampak semakin mantap berkat kutipan dari Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; Sandiaga Salahuddin Uno, melalui media sosial Instagram pribadinya beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa beliau mendukung penuh ide-ide usaha inovatif yang dapat meningkatkan sektor pariwisata dan membangkitkan ekonomi di tengah pandemi, beliau juga menyatakan bahwa “kita harus bisa menghadirkan atraksi wisata seperti di luar negeri”.

