Pemprov DKI Gelar Jakarta Imlekan 2022 untuk Gaungkan Persatuan

Rabu, 2 Februari 2022 | 20:54 WIB

Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Imlekan 2022 dengan tema Unity in The Year of Tiger untuk menggaungkan semangat persatuan di Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI, Aceng Zaeni, menyebutkan, kegiatan ini dilakukan mengingat Kota Jakarta dihuni oleh beragam elemen masyarakat dengan ras, suku, dan agama, yang berbeda, sehingga menjadikan Jakarta sebagai kota persatuan.

"Kegiatan Jakarta Imlekan 2022 ini adalah perayaan persatuan dan keberagaman. Keberagaman yang ada di Jakarta ini harus kita jaga dengan terus menggaungkan semangat persatuan. Kami berharap, perayaan Tahun Baru Imlek ini dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan," kata Aceng di Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Rangkaian kegiatan Jakarta Imlekan 2022 tersebut, berlangsung pada 1-15 Februari 2022 yang tersebar di sejumlah sudut ibu kota. "Apabila situasi Covid-19 di Jakarta meningkat secara signifikan, maka akan dilakukan penyesuaian kegiatan secara daring," ucapnya.

Adapun rangkaian Jakarta Imlekan 2022 adalah sebagai berikut:

1. Festival Lampion Jakarta: 1-15 Februari 2022, Taman Fatahillah Kota Tua serta tersebar di lima kota dan satu kabupaten administrasi.

2. Kunjungan Gubernur DKI ke rumah ibadah: 1 Februari 2022.

3. Tur kawasan Pecinan tanggal 5, 6, 12, 13 Februari 2022, mengunjungi landmark yang memiliki khasanah budaya Tionghoa di Jakarta, seperti Gedung Chandra Naya, Pantjoran Tea House, Klenteng Jin De Yuan, Gereja Santa de Maria, Vihara Toasebio, Petak Sembilan, dan Gang Gloria.

4. Pertunjukan Jakarta Imlekan 2022: 11-13 Februari 2022, pukul 16.00-18.00 WIB, Taman Fatahillah Kota Tua, meliputi pertunjukan budaya khas Tionghoa, seperti atraksi Barongsai serta seni musik dan tari.

Sumber: ANTARA