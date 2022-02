Pemkot Bekasi Awasi Ketat HET Minyak Goreng

Sabtu, 5 Februari 2022 | 20:04 WIB

Oleh : Mikael Niman / BW

Bekasi, Beritasatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bakal mengawasi secara ketat harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota bekasi, Tedi Hafni Tresnadi, mengatakan, harga yang dimaksudkan dalam surat edaran tersebut, adalah Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah. Lalu, Rp 13.500 per liter, untuk minyak goreng kemasan sederhana dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

“Pemerintah Kota Bekasi khususnya Disdagperin segera melakukan pengawasan dan monitoring harga eceran tertinggi minyak goreng sawit yang telah ditentukan,” kata Tedi Hafni Tresnadi, Sabtu (5/2/2022).

Dia melanjutkan, pihaknya segera melakukan sosialisasi kepada seluruh ritel modern dan pedagang pasar tradisional.

“Pelaku usaha diimbau untuk mengikuti aturan pemerintah. Kami berharap, tidak ada lagi pelaku usaha yang menjual minyak di atas harga yang ditentukan,” tuturnya.

Menjelang puasa nanti, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Barat akan mengadakan pasar murah sembako di kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

“Diharapkan, program ini dapat membantu masyarakat kurang mampu di Jawa Barat dan bisa mengurangi beban ekonomi keluarga menjelang Idulfitri,” imbuhnya.

