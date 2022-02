Pedagang di Jakarta Mengaku Sulit Jual Minyak Goreng Sesuai HET

Minggu, 6 Februari 2022 | 13:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pedagang pasar tradisional di Jakarta masih menjual minyak goreng dengan harga lama. Rata-rata harga jual minyak goreng di pasar tradisional masih berkisar Rp 32.000 hingga Rp 35.000 untuk per dua liter, dan per satu liter seharga Rp 18.000 hingga Rp 20.000.

Menurut keterangan beberapa pedagang, sulit untuk menjual sesuai harga eceran tertinggi (HET), karena banyak dari mereka yang masih mengambil minyak goreng melalui agen. Sedangkan, stok di ritel modern sering habis meskipun harga eceran yang dijual sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Menurut peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 6/2022, HET minyak goreng diatur dengan rincian minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter mulai berlaku pada 1 Februari 2022.

“Di Alfamart atau Indomaret harganya murah tapi barangnya sering habis. Jadinya, kami tetap beli di agen, tetapi ya harganya mahal di atas ritel modern. Harga normal minyak goreng di pasar sekitar Rp 32.000-35.000. Jadi, kalau mengikuti harga dari pemerintah tidak bisa,” kata Effendy (66), pedagang pasar tradisional di Cengkareng, Jakarta Barat, kepada Beritasatu.com, Minggu (6/2/2022).

Meskipun begitu, Effendy mengatakan masih banyak konsumen yang membeli minyak goreng di pasar tradisional karena kehabisan stok di ritel modern. Dikatakannya, di ritel modern hanya memperbolehkan konsumen membeli satu botol kemasan 2 liter saja. Minyak goreng kemasan yang beredar di pasar saat ini pun adalah kemasan 2 liter saja.

