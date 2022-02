Minyak Goreng Harga Eceran Tertinggi Masih Terbatas di Bogor

Pedagang minyak goreng eceran menakar minyak goreng curah di warung kelontong di Kemandoran, Jakarta, Kamis, 10 Februari 2022. Harga minyak goreng curah masih dijual di atas Rp18.000 per liternya. Padahal pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter per 1 Februari 2022. (Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal)