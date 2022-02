Pedagang Gorengan di Bekasi Siasati Kenaikan Harga Minyak Goreng

Kamis, 17 Februari 2022 | 15:46 WIB

Oleh : Mikael Niman / JEM

Bekasi, Beritasatu.com - Di tengah kelangkaan minyak goreng yang masih terus terjadi sampai saat ini, para pedagang gorengan di Kota Bekasi menempuh cara tersendiri. Mereka terpaksa membeli minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter yang ditentukan pemerintah. Dampaknya, harga jual gorengan pun ikut dinaikkan.

Mak Hajah, seorang pedagang bakwan, tahu isi serta tempe goreng di Bekasi Timur, kini menjual gorengan seharga Rp 5.000 per 4 potong atau Rp 1.250 per potong. Sebelum ada kenaikan harga minyak goreng, gorengannya dijual dengan harga Rp 1.000 per potong.

“Harga naik tapi ukuran tetap sama besar,” kata Mak Hajah kepada Beritasatu.com, Kamis (17/2/2022).

Warung gorengannya yang berlokasi di Jalan Moch Yamin, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ini tetap saja ramai pembeli meski harga telah dinaikkan. Sejak pukul 05.00 WIB warung yang juga menjual nasi uduk ini telah dibuka dan dagangan sudah habis sekitar pukul 09.00 WIB.

Pelanggan yang merupakan warga sekitar, tidak terpengaruh dengan kenaikan harga jual gorengan Mak Hajah. Warga tetap saja menikmati makanan kegemaran masyarakat Indonesia tersebut.

Sementara itu, Ko Hendra, pedagang pisang goreng Pontianak dan gandasturi, mengaku tidak terpengaruh dengan kelangkaan minyak goreng satu harga.

