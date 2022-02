Datangi Balai Kota, Puluhan Warga Muara Angke Minta Layanan Air Minum ke Anies

Selasa, 22 Februari 2022 | 13:50 WIB

Oleh : Wilsa Azmalia Putri / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Puluhan warga Muara Angke mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (22/2/2022) dengan agenda permohonan layanan air minum kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Permohonan tersebut diajukan warga Kampung Blok Limbah, Blok Eceng, dan Blok Empang, RW 022 Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

Adapun permohonan layanan air minum ini, di latar belakangi kondisi di 3 wilayah tersebut sejak 1980-an hingga sekarang, belum pernah mendapatkan layanan air minum dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hanya terdapat satu titik kios air komersial yang dibangun pada tahun 2020 di Kampung Blok Eceng.

Diketahui, sehari-harinya warga mengonsumsi air minum dengan cara membeli air mineral kemasan botol atau galon isi ulang. Sedangkan, untuk kebutuhan seperti mencuci dan mandi, warga menggunakan air yang bersumber dari air tanah dalam dan pikulan.

BACA JUGA Pemerintah Sediakan Air Minum Perpipaan untuk Kurangi Ekstraksi Air Tanah di DKI

Terhitung, kebutuhan air bersih untuk sehari-harinya per keluarga per hari, rata-rata membutuhkan 228 liter air. Dengan jumlah itu, setidaknya, pengeluaran warga per bulannya sebanyak Rp 1.140.000.

Perinciannya, harga air minum dalam kemasan galon sebesar Rp 6.000 per galon isi 18 liter, air minum kemasan botol seharga Rp 4.000 isi 1,5 liter, dan air dalam pikulan sebesar Rp 5.000.

"Masa kami dipaksa kayak pak. Kami satu hari kan kebutuhan minimal 3 pikul yang harganya Rp 15.000, coba dikali 30 berapa kalau satu tahun," keluh Nurweni (32), warga Muara Angke, saat unjuk rasa di Balai Kota DKI, Selasa (22/2/2022).

BACA JUGA Kemdagri Minta Daerah Prioritaskan Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Adapun dalam unjuk kunjungan itu, terdapat 4 permohonan yang diajukan, sebagai berikut:

1. Pam Jaya melakukan pelayanan suplai air minum menggunakan kios air, sesuai Peraturan Gubernur 16/2020, untuk warga Blok Limbah, Blok Eceng, dan Blok Empang sebanyak 293.208 Liter per hari untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 4.068 jiwa atau 1.286 keluarga

2. Kios air yang akan dipasang, dikelola dan didistribusikan oleh koperasi dari masing-masing kampung sebagai badan hukum kelompok masyarakat setempat.

3. Pemberlakuan tarif air sesuai dengan Peraturan Gubernur 57/2021 untuk golongan rumah tangga sangat sederhana yaitu sebesar Rp 1.575 per meter kubik (pemakaian di atas 20 meter kubik).

4. Pelayanan kios air bagi warga dimaksudkan sebagai layanan sementara sambil kemudian dilakukan perencanaan untuk pelayanan melalui instalasi perpipaan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com