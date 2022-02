Daging Sapi Tembus Rp 130.000 Per Kg, Pedagang di Bogor Belum Pastikan Mogok

Sabtu, 26 Februari 2022 | 17:16 WIB

Oleh : Vento Saudale / JAS

Bogor, Beritasatu.com - Harga daging sapi di sejumlah pasar di Bogor melonjak menjadi Rp 130.000 hingga Rp 160.000 per kilogram dari semula hanya Rp 110 ribu per kilogram. Namun sejumlah pedagang belum memastikan akan mogok.

Pedagang daging di Pasar Bogor, Makmur mengatakan, normalnya harga daging sapi per kilogram Rp 110.000 per kilogram, tetapi kini harga daging sapi lokal Rp 130.000 per kilogram, dan daging impor Rp 120-125.000 per kilogram.

Sementara itu, lanjut Makmur, harga daging sapi bagian paha belakang menyentuh Rp 135.000 per kilogram hingga Rp 160.000 per kilogram saat ini.

Kenaikan harga daging sapi juga terjadi untuk daging sapi murni menjadi Rp 132.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp 115.000 per kilogram.

"Kenaikan memang tidak sekaligus, naik Rp 1.000 sehari selama dua minggu terakhir. Hingga kini, Rp 130.000 sampai Rp 160.000," kata Makmur, Sabtu (26/2/2022).

BACA JUGA Ikappi Harap Tak Semua Pedagang Daging Mogok Jualan

Sementara, terkait adanya imbauan mogok massal pedagang daging se-Jabodetabek mulai Senin (28/2/2022) hingga Jumat (4/3/2022), Makmur mengaku mengetahui namun belum memastikan ambil bagian.

"Belum pasti juga, itu kan taunya di Jakarta. Namun kalau pedagang di Bogor juga serempak ikut mogok, ya kita partisipasi aja," terangnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com