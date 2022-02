Kenaikan Harga Daging Dipicu oleh Harga Pakan Sapi

Minggu, 27 Februari 2022 | 13:40 WIB

Oleh : Chairul Fikri / FMB

Tangerang, Beritasatu.com - Meningkatnya terus harga daging sapi di wilayah Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang) membuat sebagian pedagang resah. Masyarakat mulai mencari alternatif makanan pengganti daging yang membuat omzet para pedagang menurun hingga 75%.

Kenaikan harga daging di pasar itu ternyata lebih dikarenakan naiknya harga pakan ternak sapi sehingga jelas membuat harga dagingnya ini melonjak. Hal itu diungkapkan Muhammad Ade Suwandi, Komisaris Utama PT Win Agri Jaya selaku penyedia pakan ternak di Tangerang Raya saat dihubungi media, Minggu (27/2/2022).

"Harga daging meningkat imbas kenaikan harga pakan ternak. Karena peternak juga ambi pakannya juga tinggi dari sebelumnya harga ternak konsentrat Rp 3.000 per kilogram sekarang bisa mencapai Rp 3.300 - Rp 3500 per kilo," lanjut.

BACA JUGA Harga Tembus Rp 140.000, Pedagang Daging di Tangerang Siap Mogok Jualan

"Kalau harga makanan sapi yang tingkat premium seperti brand Soya Bean Meal juga naik dari sebelumnya Rp 8.800 dan sekarang Rp 9.800 - Rp 10.000 per kilonya ya mau gak mau kita juga naikan harga dagingnya ke tingkat pedagang, imbasnya daging saat di konsumen naik dan membuat omzet jualan turun hingga 75%," lanjutnya.

Ditambahkanya, tak hanya sapi lokal yang mengalami kenaikan. Sapi impor kini juga mengalami pengingkatan dari segi harga. Hal itu lantaran sebelum dipotong, sapi-sapi impor yang didatangkan dari luar negeri itu harus menjalani pemulihan kondisi selama 120 hari sebelum dipotong. Sehingga biaya perawatan selama masa karantina itu jelas menjadi tanggungan importir sapi.

"Sapi impor juga naik di mana sebelumnya, harga sapi impor yang masih hidup yakni sebesar Rp 52.000 per kilogram. Kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp 57.000 per kilogram. Dan setelah dikarantina selama 120 hari dan ketika dipotong harganya akan meningkat di mana sebelumnya harga sapi impor karkas berharga Rp 102.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp. 107.000 per kilogram," tandasnya.

Imbas kenaikan harga pakan ternak yang menyebabkan harga sapi tinggi membuat pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek berencana menggelar mogok jualan selama 5 hari mulai Senin-Jumat (28 Februari-4 Maret 2022).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com