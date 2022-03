Transjakarta Buka Buka Rute Jakarta Internasional Stadium-Senen

Selasa, 1 Maret 2022 | 11:46 WIB

Oleh : Wilsa Azmalia Putri / WM

Jakarta, Beritasatu.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membuka layanan baru Non Bus Rapid Transit (Non BRT) yaitu Rute 14 yang melayani Jakarta International Stadium (JIS) - Senen. Layanan ini akan mulai aktif sejak hari ini, Selasa (1/3/2022).

"Ini sebagai bentuk konsistensi kami dalam memperluas jangkauan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang aman dan nyaman," kata Plt Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta, Angelina Betris, dalam siaran pers, Selasa (1/3/2022).

Untuk uji coba, dikatakan Betris Rute 14 JIS - Senen akan melayani masyarakat mulai dari pukul 05.00 - 21.30 WIB dengan headway 10 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk.

"Pelanggan yang memakai layanan ini tetap diwajibkan untuk tap in dan tap out pada alat tap on bus yang tersedia dengan tarif Rp 3.500 sekali jalan," jelas Betris.

Sementara itu, Transjakarta saat ini masih melayani pelanggan dengan kapasitas 70% dari kapasitas normal. Pengguna juga diwajibkan untuk menunjukkan bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19, menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, dan menjaga jarak serta tidak melakukan percakapan baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon.

Adapun rute lintasan layanan Non BRT Rute 14 JIS - Senen, sebagai berikut:

Jakarta Internasional Stadium - Jalan Sunter Permai Jaya - Jalan Sunter Danau Barat - Jalan HBR Motik - Jalan Benyamin Sueb - Jalan Kemayoran Gempol - Jalan Utan Panjang Timur - Jalan Sukamulya Raya - Jalan Tanah Tinggi Timur - Jalan Letjend Suprapto - Jalan Senen Raya - Jalan Wahid Raya - Senen

Sumber: BeritaSatu.com