Harga Daging Naik, Pedagang di Kota Bogor Tetap Berjualan

Bogor, Beritasatu.com - Di tengah harga daging naik dan sebagian tidak berjualan, pedagang daging sapi di Pasar Kota Bogor tetap berjualan.

Harga daging sapi di sejumlah pasar di Bogor melonjak menjadi Rp 135.000 hingga Rp 160.000 per kilogram dari semula hanya Rp 110.000 per kilogram.

Pedagang daging di Pasar Anyar, Engkus mengatakan, normalnya harga daging sapi per kilogram Rp 110 per kilogram, tetapi kini harga daging sapi lokal Rp 135.000 per kilogram, dan daging impor Rp 120.000-125.000 per kilogram.

Sementara itu, lanjutnya, harga daging sapi bagian paha belakang menyentuh Rp 145.000 per kilogram hingga Rp 160.000 per kilogram saat ini.

Kenaikan harga daging sapi juga terjadi untuk daging sapi murni menjadi Rp 142.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp 115.000 per kilogram.

"Kenaikan memang tidak sekaligus, naik Rp 1.000 sehari selama dua minggu terakhir. Hingga kini, Rp 135.000 sampai Rp 160.000," jelasnya, Selasa (1/3/2022).

