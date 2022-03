Harga Minyak Goreng di Tangerang Belum Stabil dan Masih Langka

Selasa, 1 Maret 2022 | 19:39 WIB

Oleh : Chairul Fikri / FMB

Tangerang, Beritasatu.com - Kelangkaan minyak goreng, baik itu minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah, di pasar-pasar tradisional hingga kini masih terjadi. Bahkan para pedagang sembako yang ada di Pasar Anyar Tangerang pun hanya dijatah dua dus minyak goreng dari para agen yang biasanya habis dalam setengah hari karena permintaan minyak goreng masih tinggi. Hal itu diungkapkan Kepala Pasar Anyar Kota Tangerang, Ahmad Junaedi saat berbincang dengan Beritasatu.com, Selasa (1/3/2022).

"Harga minyak goreng di Pasar Anyar masih belum stabil di mana harga minyak goreng kemasan masih seharga Rp 17.000 - Rp 18.000 per liter. Kalau minyak goreng curah malah masih Rp 20.000-an per liter. Itupun barangnya dibatasi di mana masing-masing pedagang yang menjual minyak goreng per harinya hanya dikirimi 2 karton minyak goreng yang masing-masing kartonnya isinya cuma 6 kemasan minyak goreng. Itu setengah hari juga sudah habis," ungkap Ahmad Junaedi.

BACA JUGA Polisi Periksa 8 Orang Terkait Gudang Minyak Goreng 26 Ton di Tangerang

Tak hanya itu, minyak kemasan yang dijual di masyarakat juga ternyata minyak goreng yang mereknya tidak terkenal. Minyak goreng kemasan terkenal seperti Bimoli, San co, Sania, Tropical, Filma tidak masuk ke pasar tradisional.

"Yang masuk itu minyak goreng kemasan yang enggak terkenal. Terus kalau memang harganya ada yang Rp 14.000 - Rp 15.000 itu isinya hanya 900 ml bukan 1 liter," lanjutnya.

Ahmad tidak mengetahui kenapa hingga kini minyak di pasar masih langka dan masih tinggi harganya, meskipun pemerintah sudah menetapkan patokan harga jual minyak goreng di masyarakat.

"Agennya pun mengaku juga dibatasi penjualannya oleh distributor makanya mereka menjatah masing-masing toko itu dua karton. Kalau di atasnya lagi kita nggak tahu kenapa. Tetapi yang pasti sampai saat ini untuk minyak goreng masih tinggi dan langka," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com