Minyak Goreng Curah Langka di Bekasi, Harga Gorengan Naik

Selasa, 1 Maret 2022 | 22:50 WIB

Oleh : Mikael Niman / BW

Bekasi, Beritasatu.com – Minyak goreng curah masih langka di pasar tradisional Kota Bekasi hingga kini. Sejumlah pedagang terpaksa menaikkan harga gorengan.

Biasanya harga gorengan Rp 1.000 per satuan. Kini, naik menjadi Rp 1.250 per satuan. “Sekarang naik, jadi Rp 5.000 per empat potong,” kata Slamet, pedagang gorengan di lampu merah Jalan Mekar Sari, Bekasi Timur, Selasa (1/3/2022) petang.

Kenaikan harga gorengan dipicu karena kelangkaan minyak goreng curah di pasar. Pemerintah menetapkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 11.500 per liter. Namun minyak goreng curah yang beredar di pasaran Rp 12.000 per liter. “Itu pun mencarinya susah di pasar,” imbuhnya.

Selain itu, kenaikan harga tempe dan tahu juga berimbas terhadap kenaikan harga dagangan. Sejauh ini, pelanggan tidak merasa keberatan atas kenaikan harga ini. “Pelanggan bisa maklum, semua barang naik harganya,” tuturnya.

Lain lagi dengan Warnih, pedagang warung tegal (qarteg) di Jalan Raya Hankam, Pondokmelati. Ia menaikkan harga Rp 1.000-2.000 per porsi untuk semua jenis masakan.

“Rata-rata, pembeli sudah tahu kalau barang-barang pada naik,” bebernya.

Dia berharap, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak makin menggila menjelang Hari Raya Lebaran.

Sumber: BeritaSatu.com