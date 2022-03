Rocky Gerung: Pemikiran Ingin Dirikan Negara Islam Bukan Makar

Rabu, 2 Maret 2022 | 22:52 WIB

Oleh : Mikael Niman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com – Rocky Gerung alias RG dihadirkan sebagai ahli meringankan dalam sidang perkara dugaan terorisme dengan terdakwa Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (2/3/2022). Penasihat hukum Munarman, Aziz Yanuar, mengatakan Rocky Gerung dihadirkan sebagai ahli di bidang filsafat hukum.

Di awal persidangan, Rocky Gerung diminta keterangannya terkait Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan Islamic State (IS).

“Istilah Islamic State kita terjemahkan negara Islam. Pernahkah ada ide negara Islam di Indonesia? Ada. Dalam Piagam Jakarta, ada negara Islam tapi tidak sama dengan yang dibayangkan publik internasional. Pengetahuan publik internasional mengacu kepada pengetahuan ISIS,” kata Rocky Gerung di PN Jaktim, Rabu (2/3/2022).

Rocky Gerung ditanya penasihat hukum Munarman, apabila ada seseorang yang berpikiran ingin mendeklarasikan negara Kristen atau negara Katolik, apakah orang tersebut disebut makar?

“Tidak, orang beraspirasi ingin negara Kristen, negara Katolik, negara Hindu dan segala macam, itu dalam tingkat reason dia,” ungkapnya.

Seseorang beraspirasi mendirikan negara Islam, kata RG, karena ada keadilan di dalamnya berdasarkan pemikiran orang tersebut.

“Semua itu, tidak ada soal selama ini masih di dalam pikiran,” tuturnya.

Rocky Gerung dimintai keterangannya di hadapan majelis hakim PN Jaktim sekitar 2 jam lebih. Majelis hakim melanjutkan sidang berikutnya pada Senin, 7 Maret 2022 dengan agenda masih menghadirkan ahli yang meringankan bagi terdakwa Munarman yang merupakan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI).

Sumber: BeritaSatu.com