Bima Arya Sebut Minyak Goreng Harga HET Masih Langka di Pasar

Bogor, Beritasatu.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut distribusi minyak goreng (migor) dengan harga eceran tertinggi (HET) masih langka di pasar tradisional. Hal itu dikatakan Bima usai meninjau ketersediaan minyak goreng goreng di Pasar Baru Bogor, Rabu (2/3/2022) sore.

Dalam peninjauan itu, Bima Arya mampir ke toko kelontong mempertanyakan ketersediaan minyak goreng sesuai HET. Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagei) No 6/2022, HET minyak goreng diatur dengan perincian minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter dan mulai berlaku pada 1 Februari 2022.

Ia mendapati pengakuan pedagang bahwa minyak goreng sesuai HET tidak kebagian stok. Sementara, yang disediakan pedagang adalah minyak goreng non-HET seharga Rp 16.000. Bergeser ke pedagang lain, Bima Arya juga mendapati keterangan yang sama. "Jadi di pasar yang langka itu masih minyak goreng," ujarnya.

Ia menilai, minyak goreng HET masih menjadi pekerjaan rumah 'PR' pemerintah pusat karena pedagang masih kesulitan mendapatkan stok. "Di sini saya lihat minyak goreng krisis ya, banyak yang kosong. Kalau pun ada sedikit. Ini PR nih, untuk pemerintah pusat memang," kata Bima.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perisdustrian (DiskopUKMdagin) Kota Bogor Mohamad Soleh, mengatakan saat ini distribusi minyak goreng kemasan premium HET Rp 14.000 masih terbatas dijual di pasar tradisional.

Agen minyak goreng Kota Bogor, yakni Toko Makmur, kata Soleh, menjatah pembelian minyak goreng premium maupun curah karena ketersediaan stok terbatas.

Minyak goreng premium merek Resto dan SIIP serta minyak goreng curah 1 dirigen berkapasitas 16 kilogram sudah diperjualbelikan sejak kebijakan HET diberlakukan, dengan syarat per pembelian tiga karton.

